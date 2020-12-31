Dev hizmet! İzlediğiniz dizinin yeni sezonda akıbeti ne olacak?

2020 televizyonun altın yılı oldu diyebiliriz. Kalitesi ve bütçeleri artan yabancı diziler televizyon izleyicilerini mest etti. Birbirinden harika diziler yeni sezonlarıyla izleyicilerden tam not alırken, birbirinden başarılı yeni dizilerin yayın hayatına başlaması ise pandemi günlerinde birçok kişinin en az 5’ten fazla dizi takip etmesine neden oldu.

Dizilerin bu kadar revaçta olmasının en büyük nedenlerinden biri de Netflix, Disney + ve Amazon Prime gibi peş peşe hizmet vermeye başlayan dijital yayın platformları oldu.

Better Call Saul, Ramy, The Mandalorian, The Boys, Better Things gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekrana dönerken, heyecan verici yeni diziler de izleyici ile buluştu. I May Destroy You, We Are Who We Are, Normal People gibi kurmaca dizilere bir de How To with John Wilson ve City So Real gibi belgesel serileri eklenince, nicelik olarak yeni bir rekora imza atan 2020 nitelik bakımından da televizyon dünyası için kayda değer bir yıl oldu. 2020 aynı zamanda çıplaklığın ve cinselliğin ekranlarda fazlaca yer aldığı bir yıl oldu. Elite, Sex Education gibi tartışmalı diziler yeni sezonda devam eden yapılar arasında yer alıyor.