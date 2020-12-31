Dev hizmet! İzlediğiniz dizinin yeni sezonda akıbeti ne olacak?

2020 televizyonun altın yılı oldu diyebiliriz. Kalitesi ve bütçeleri artan yabancı diziler televizyon izleyicilerini mest etti. Birbirinden harika diziler yeni sezonlarıyla izleyicilerden tam not alırken, birbirinden başarılı yeni dizilerin yayın hayatına başlaması ise pandemi günlerinde birçok kişinin en az 5’ten fazla dizi takip etmesine neden oldu.
Dizilerin bu kadar revaçta olmasının en büyük nedenlerinden biri de Netflix, Disney + ve Amazon Prime gibi peş peşe hizmet vermeye başlayan dijital yayın platformları oldu.
Better Call Saul, Ramy, The Mandalorian, The Boys, Better Things gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekrana dönerken, heyecan verici yeni diziler de izleyici ile buluştu. I May Destroy You, We Are Who We Are, Normal People gibi kurmaca dizilere bir de How To with John Wilson ve City So Real gibi belgesel serileri eklenince, nicelik olarak yeni bir rekora imza atan 2020 nitelik bakımından da televizyon dünyası için kayda değer bir yıl oldu. 2020 aynı zamanda çıplaklığın ve cinselliğin ekranlarda fazlaca yer aldığı bir yıl oldu. Elite, Sex Education gibi tartışmalı diziler yeni sezonda devam eden yapılar arasında yer alıyor.
İyisiyle kötüsüyle 2020’nin artık sonuna gelirken, bu yıl ekrana gelen pek çok dizinin akıbeti de netlik kazandı. Hangi dizilerin geri dönüp, hangilerinin dönmeyeceğini öğrenebileceğiniz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
12 Dates of Christmas (HBO Max) – Yeni Sezon Onayı Aldı
60 Minutes (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
68 Whiskey (Paramount Network) – İptal Edildi
9-1-1 (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
9-1-1: Lone Star (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The $100,000 Pyramid (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
A Discovery of Witches (Sky) – 2. ve 3. Sezon İçin Onay Aldı
Absentia (Amazon) – Yeni Sezon Onayı Aldı
After Life (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Alex Rider (IMDb TV) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Alienist (TNT) – Yeni Sezon Onayı Aldı
All American (The CW) – Yeni Sezon Onayı Aldı
All Rise (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Altered Carbon (Netflix) – İptal Edildi
The Amazing Race (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
America’s Got Talent (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
America’s Got Talent: The Champions (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
American Crime Story (FX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
American Gods (Starz) – Yeni Sezon Onayı Aldı
American Horror Story (FX) – 10, 11, 12 ve 13. Sezonlar İçin Onay Aldı
American Housewife (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
American Idol (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
American Ninja Warrior (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
American Soul (BET) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Amphibia (Disney Channel) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Amy Schumer Learns To Cook (Food Network) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Animal Kingdom (TNT) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Another Life (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
A.P. Bio (Peacock) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Archer (FX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
At Home With Amy Sedaris (truTV) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Atlanta (FX) – 3. ve 4. İçin Onay Aldı
Atypical (Netflix) – 4. Sezonuyla Ekrana Veda Edecek
Avenue 5 (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Away (Netflix) – İptal Edildi
Awkwafina is Nora from Queens (Comedy Central) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Bachelor (ABC) Yeni Sezon Onayı Aldı
The Bachelorette (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Bachelor in Paradise (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Back to Life (Showtime) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Bargain Mansions (HGTV) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Bar Rescue (Paramount Network) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Baroness Von Sketch Show (IFC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Barry (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Beat Shazam (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Better Things (FX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Better Call Saul (AMC) – 6. Sezonuyla Ekrana Veda Edecek
Betty (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Big Brother (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Big Mouth (Netflix) – 6. Sezona Kadar Onay Aldı
Billions (Showtime) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Black-ish (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
A Black Lady Sketch Show (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Black Lightning (The CW) – 4. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Edecek
Black Monday (Showtime) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Blacklist (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Black Mirror (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Bless the Harts (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Blood & Treasure (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Blue Bloods (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Bob (Hearts) Abishola (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Bob’s Burgers (Fox) – 12. ve 13. Sezon İçin Onay Aldı
The Bold and the Beautiful (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Bold Type (Freeform) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Boomerang (BET) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Botched (E!)- Yeni Sezon Onayı Aldı
The Boys (Amazon) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Bradshaw Bunch (E!)- Yeni Sezon Onayı Aldı
Brave New World (Peacock) – İptal Edildi
Breeders (FX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Britannia (Epix) – Amazon Tarafından İptal Edildikten Sonra Epix’ten 3. Sezon Onayı Aldı
Brockmire (IFC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Brooklyn Nine-Nine (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Buddy vs. Duff (Food Network) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Bull (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Bunk’d (Disney Channel) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Burden of Truth (The CW) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Cake (FXX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Card Sharks (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Carmen Sandiego (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Carnival Row (Amazon) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Carter (WGN) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Castle Rock (Hulu) – İptal Edildi
Castlevania (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Celebrity Family Feud (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Charmed (The CW) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Chef’s Table (Netflix) – 7. ve 8. Sezon İçin Onay Aldı
The Chi (Showtime) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Chicago Fire (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Chicago Med (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Chicago P.D. (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Chilling Adventures of Sabrina (Netflix) – 4. Sezonuyla Ekrana Veda Edecek
Christina on the Coast (HGTV) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Circle (Netflix) – 2. ve 3. Sezon İçin Onay Aldı
City on a Hill (Showtime) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Claws (TNT) – 4. Sezonuyla Ekrana Veda Edecek
Cobra Kai (Netflix) – 3. Sezonunda Geçeceği Netflix’ten 4. Sezon Onayı da Aldı
Conan (TBS)- İptal Edildi (Conan O’Brien HBO Max’te yeni bir dizi hazırlayacak)
Condor (Audience) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Conners (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Cops (Paramount Network) – İptal Edildi
Craftopia (HBO Max) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Craig of the Creek (Cartoon Network) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Crank Yankers (Comedy Central) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Creepshow (Shudder) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Crossing Swords (Hulu) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Crown (Netflix) – 6. Sezonun Ardından Ekranlara Veda Edecek
Curb Your Enthusiasm (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Dancing With the Stars (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Dark (Netflix) – 3. Sezonuyla Ekrana Veda Etti
The Dark Crystal: Age of Resistance (Netflix) – İptal Edildi
Dave (FXX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
DC’s Legends of Tomorrow (The CW) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Dead to Me (Netflix) – 3. Sezonuyla Ekrana Veda Edecek
Dear White People (Netflix) – İptal Edildi
Desus & Mero (Showtime) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Diary of a Future President (Disney+) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Dickinson (Apple TV+) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Disenchantment (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Doctor Who (BBC America) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Documentary Now (IFC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Dogs (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Doom Patrol (DC Universe) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Drunk History (Comedy Central) – İptal Edildi
Duncanville (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Dynasty (The CW) – Yeni Sezon Onayı Aldı
E! True Hollywood Story (E!)- Yeni Sezon Onayı Aldı
Eli Roth’s History of Horror (AMC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Elite (Netflix) – 5. Sezona Kadar Onay Aldı
Ellen’s Game of Games (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Emily In Paris (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The End of The F...ing World (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Euphoria (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Evil (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Everything’s Gonna Be Okay (Freeform) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Expanse (Amazon Prime Video) – 6. Sezonuyla Ekrana Veda Edecek
F is for Family (Netflix) – 5. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Edecek
Family Guy (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Family Reunion (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Fargo (FX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
FBI (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
FBI: Most Wanted (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Fear the Walking Dead (AMC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Feel Good (Netflix) – 2. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Edecek
Filthy Rich (Fox) – İptal Edildi
Five Points (Facebook) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Flack (Amazon) – Yeni Sezonunda Amazon’a Geçecek
The Flash (The CW) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Flight Attendant (HBO Max) – Yeni Sezon Onayı Aldı
For All Mankind (Apple TV+) – Yeni Sezon Onayı Aldı
For Life (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
F.ck That’s Delicious (Viceland) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Full Frontal with Samantha Bee (TBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Gangs of London (AMC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Genius (Disney+) – 4. Sezonda Nat Geo’dan Disney+’a Geçecek
Gentleman Jack (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Gentefied (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Get Shorty (Epix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Ghost Nation (Travel Channel) – Yeni Sezon Onayı Aldı
GLOW (Netflix) – İptal Edildi
Godfather of Harlem (Epix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Goldbergs (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Good Doctor (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Good Fight (CBS All Access) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Good Girls (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Good Talk with Anthony Jeselnik (Amazon Prime Video) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Good Trouble (Freefrom) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Good Witch (Hallmark) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Goop Lab with Gwyneth Paltrow (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Grace and Frankie (Netflix) – 7. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Edecek
Grantchester (PBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Great (Hulu) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Great North (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Greenleaf (OWN) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Grey’s Anatomy (ABC) – 16. ve 17. Sezon İçin Onay Aldı
Grown-ish (Freeform) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Handmaid’s Tale (Hulu) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Hanna (Amazon Prime Video) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Harley Quinn (HBO Max) – Yeni Sezonunda DC Universe’ten HBO Max’e Geçecek
The Haunting of Hill House (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Hell’s Kitchen (FOX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
High Fidelity (Hulu) – İptal Edildi
High Maintenance (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Hightown (Starz) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Hills: New Beginnings (MTV) – Yeni Sezon Onayı Aldı
His Dark Materials (HBO) – 3. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Edecek
Hitmen (Peacock) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Home Before Dark (Apple TV+) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Hoops (Netflix) – İptal Edildi
The Hot Zone (Nat Geo) – Yeni Sezon Onayı Aldı
How To with John Wilson (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Hunters (Amazon) – Yeni Sezon Onayı Aldı
I Think You Should Leave With Tim Robinson (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
If Loving You Is Wrong (OWN) – 5. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Edecek
I’m Sorry (truTV) – İptal Edildi
Impractical Jokers (truTV) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Impulse (YouTube Premium) – Yeni Sezon Onayı Aldı
In the Dark (The CW) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Industry (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Insecure (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Into the Dark (Hulu) – Yeni Sezon Onayı Aldı
It’s Always Sunny in Philadelphia (FXX) – 18. Sezona Kadar Onay Aldı
Jimmy Kimmel Live (ABC) – Üç Sezonluk Daha Onay Aldı
Judge Judy – Sona Erdi
Jurassic World Camp Cretaceous (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Keeping Up With the Kardashians0 (E!) – 20. Sezonuyla Ekrana Veda Etti
Kids Behind Bars: Life or Parole (A&E) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Killing Eve (AMC – BBC America) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Kominsky Method (Netflix) – 3. Sezonuyla Ekrana Veda Edecek
L.A.’s Finest (Spectrum Originals) – İptal Edildi
Last Chance U (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Last Drive-In With Joe Bob Briggs (Shudder) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Last Man Standing (Fox) – İptal Edildi
The Last O.G. (TBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Last Week Tonight with John Oliver (HBO) – Üç Sezonluk Daha Onay Aldı
Law & Order: Special Victims Unit (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Legacies (The CW) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Legendary (HBO Max) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Lego Masters (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Letterkenny (Hulu) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Liar (Sundance) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Little America (Apple TV+) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Little Big Shots (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
A Little Late with Lilly Singh (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Live PD (A&E) – İptal Edildi
Liza On Demand (YouTube Premium) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Locke & Key (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Los Espookys (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Lost in Space (Netflix) – 3. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Edecek
Loudermilk (Audience) Yeni Sezon Onayı Aldı
Love, Death & Robots (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Love is Blind (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Love Island (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Love Life (HBO Max) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Love, Victor (Hulu) – Yeni Sezon Onayı Aldı
MacGyver (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Magic for Humans (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Magnum P.I. (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Making It (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Manifest (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Marcella (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Marvel’s Spider-Man (Disney XD) – Spider-Man: Maximum Venom Adıyla Yeni Sezon Onayı Aldı
Marvel’s Helstrom (Netflix) – İptal Edildi
The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Masked Singer (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
MasterChef (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
MasterChef Junior (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Masters of Illusion (The CW) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Match Game (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Mayans M.C. (FX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Mental Samurai (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
A Million Little Things (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Mandalorian (Disney+) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Mindhunter (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Miracle Workers (TNT) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Misery Index (TBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Mixed-ish (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Modern Love (Amazon Prime Video) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Moodys (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Motherland: Fort Salem (Freeform) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Mom (CBS) – 7. ve 8. İçin Onay Aldı
The Morning Show (Apple TV+) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Mr. Iglesias (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Mr. Inbetween (FX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Mr. Mercedes (Audience) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Murder House Flip (Quibi) – İptal Edildi
My Brilliant Friend (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Narcos: Mexico (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
NCIS (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
NCIS: Los Angeles (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
NCIS: New Orleans (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Neighborhood (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Never Have I Ever (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
New Amsterdam (NBC) – 5. Sezona Kadar Onay Aldı
Next (Fox) – İptal Edildi
No Activity (CBS All Access) – Yeni Sezon Onayı Aldı
NOS4A2 (AMC) – İptal Edildi
October Faction (Netflix) – İptal Edildi
On Becoming a God in Central Florida (Showtime) – İptal Edildi
On My Block (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
One Day at a Time (Pop) – İptal Edildi
The Order (Netflix) – İptal Edildi
The Orville (Fox/Hulu) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Other Two (Comedy Central) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Outer Banks (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Outlander (Starz) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Outpost (The CW) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Outsider (HBO) – İptal Edildi
The Owl House (Disney Channel) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Ozark (Netflix) – 4. Sezonuyla Ekrana Veda Edecek
P-Valley (Starz) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Paradise PD (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Patriot Act with Hasan Minhaj (Netflix) – İptal Edildi
PEN15 (Hulu) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Penny Dreadful: City of Angels (Showtime) – İptal Edildi
Pennyworth (Epix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Perry Mason (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Peyton’s Places (ESPN+) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Pose (FX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Power Book II: Ghost (Starz) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Press Your Luck (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Prodigal Son (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Project Blue Book (History) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Project Runway (Bravo) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Punk’d (Quibi) – İptal Edildi
The Purge (USA) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Queer Eye (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Queen of the South (USA) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Queen Sugar (OWN) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Raised by Wolves (HBO Max) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Ramy (Hulu) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Random Acts of Flyness (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Rapunzel’s Tangled Adventure (Disney Channel) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Raven’s Home (Disney Channel) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Real Time with Bill Maher (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Resident (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Rhythm+ Flow (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Rick and Morty (Adult Swim) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Ride With Norman Reedus (AMC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Righteous Gemstones (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (Nickelodeon) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Riverdale (The CW) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Riviera (Sky) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Rookie (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Room 104 (HBO) – 4. Sezonuyla Ekrana Veda Etti
Roswell, New Mexico (The CW) – Yeni Sezon Onayı Aldı
RuPaul’s Drag Race (VH1) – Yeni Sezon Onayı Aldı
RuPaul’s Drag Race All Stars (VH1) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Russian Doll (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Sacred Lies (Facebook) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Scream (MTV) – Yeni Sezon Onayı Aldı
SEAL Team (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Search Party (TBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
See (Apple TV+) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Selena + Chef (HBO Max) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Servant (Apple TV+) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Sex Education (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Shameless (Showtime) – 11. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Edecek
Shark Tank (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
She-Ra and the Princesses of Power (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Sherman’s Showcase (AMC and IFC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Shrill (Hulu) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Simpsons (Fox) – 31. ve 32. Sezon İçin Onay Aldı
Singled Out (Quibi) – İptal Edildi
The Sinner (USA) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Siren (Freeform) – İptal Edildi
Snowfall (FX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Snowpiercer (TNT) – Yeni Sezon Onayı Aldı
So You Think You Can Dance (Fox) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Society (Netflix) – İptal Edildi
Solar Opposites (Hulu) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Somebody Feed Phil (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Songland (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Soulmates (AMC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
South Park (Comedy Central) – Yeni Sezon Onayı Aldı
South Side (Comedy Central) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Space Force (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Star Trek: Discovery (CBS All Access) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Star Trek: Picard (CBS All Access) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Star Wars: The Clone Wars (Disney+) – 7. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Etti
Stargirl (The CW) – Yeni Sezonda DC Universe’ten The CW’ye Geçecek
Station 19 (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Stranger Things (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Strike Back (Cinemax) – 7. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Etti
Stumptown (ABC) – İptal Edildi
Succession (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Supergirl (The CW) – 6. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Edecek
Supernatural (The CW) – 15. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Etti
Supertore (NBC) – 6. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Edecek
Survivor (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
S.W.A.T. (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Sweet Magnolias (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Sydney to the Max (Disney Channel) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Taboo (FX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Tacoma FD (TruTV) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Tamron Hall – Yeni Sezon Onayı Aldı
Taste the Nation with Padma Lakshmi (Hulu) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Ted Lasso (Apple TV+) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Teenage Bounty Hunters (Netflix) – İptal Edildi
Tell Me a Story (CBS All Access) – İptal Edildi
Temptation Island (USA) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Terrace House: Tokyo 2019-2020 (Netflix) – İptal Edildi
The Terror (AMC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Texas 6 (CBS All Access) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Titan Games (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
This Close (Sundance) – Yeni Sezon Onayı Aldı
This Is Us (NBC) – 5. ve 6. Sezon İçin Onay Aldı
Titans (DC Universe) – Yeni Sezon Onayı Aldı
To Tell the Truth (ABC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Tom Clancy’s Jack Ryan (Amazon) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Tosh.0 (Comedy Central) – İptal Edildi
Tough as Nails (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Transplant (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Truth Be Told (Apple TV+) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Tuca & Bertie (Adult Swim) – Yeni Sezonuyla Netflix’ten Adult Swim’e Geçecek
Twenties (BET) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Twilight Zone (CBS All Access) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Ultraman (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Umbrella Academy (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Undone (Amazon Prime Video) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Unicorn (CBS) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Upload (Amazon Prime Video) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Utopia (Amazon Prime Video) – İptal Edildi
Van Helsing (Syfy) – 5. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Edecek
The Venture Bros. (Adult Swim) – İptal Edildi
Veronica Mars (Hulu) – İptal Edildi
Very Scary People (HLN) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Vida (Starz) – 3. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Edecek
Virgin River (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Voice (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Vow (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Walking Dead (AMC) – 11. Sezonunun Ardından Ekrana Veda Edecek
Watch What Happens Live (Bravo) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Warrior (Cinemax) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Weekly (FX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
We’re Here (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Westworld (HBO) – Yeni Sezon Onayı Aldı
What We Do in the Shadows (FX) – Yeni Sezon Onayı Aldı
When Calls the Heart (Hallmark) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Witcher (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Whose Line Is It Anyway? (The CW) – Yeni Sezon Onayı Aldı
The Wilds (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Woke (Hulu) – Yeni Sezon Onayı Aldı
World of Dance (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Wrong Man (Starz) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Wynonna Earp (Syfy) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Year of the Rabbit (IFC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Yellowstone (Paramount Network) – Yeni Sezon Onayı Aldı
You (Netflix) – Yeni Sezon Onayı Aldı
You Me Her (Audience) – Beşinci Sezonunun Ardından Ekrana Veda Etti
The Young and the Restless (CBS) – 4 Sezon İçin Daha Onay Aldı
Young Justice (DC Universe) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Young Sheldon (CBS) – 3. ve 4. Sezon İçin Onay Aldı
Younger (TV Land) – Yeni Sezon Onayı Aldı
Zoey’s Extraordinary Playlist (NBC) – Yeni Sezon Onayı Aldı
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