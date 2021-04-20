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  4. Dev hizmet! Kusursuz kaslı vücudu elde etmenin kolay yolu 100 dolardan geçiyor

Dev hizmet! Kusursuz kaslı vücudu elde etmenin kolay yolu 100 dolardan geçiyor

20.04.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yapamayan erkeklere e-ticaret sitesinden dev hizmet! Hiper gerçekçi kas kostümü, vücut geliştirme yapamayanlara fit bir görünüme kavuşma şansı veriyor.

Dev hizmet! Kusursuz kaslı vücudu elde etmenin kolay yolu 100 dolardan geçiyor

Salgın nedeniyle kapalı olan spor salonları nedeniyle spordan uzak kalanlara iyi haber! İşte kusursuz kaslı vücudu elde etmenin kolay yolu: İnternetten satın almak!

Çinli e-ticaret sitesinde insanların koltuktan kalkmadan sportmen görünmesini sağlayan hiper gerçekçi kas elbiseleri satılıyor.

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100 DOLARA SATIŞTA

Daily Mail’e göre, Covid-19 kas kostümleri 100 dolara Taobao adlı sitede satışta. Smitizen marka silikon elbise öyle gerçekçi görünüyor ki, 'Terminatör' vücudunu çağrıştırıyor.

Normalde eğlence amaçlı olarak partilerde giyilen kas şeklindeki kostümlerin aksine, bu giyilebilir gövde, yüzde 100 medikal sınıf silikondan yapılma.


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Çin

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