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'Dev hücreli arterit' hastalığına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

HACETTEPE Üniversitesi Romatoloji Uzmanı Prof.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- HACETTEPE Üniversitesi Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sedat Kiraz, nadir görülen ve en önemli belirtisi kişide aralıklarla görme kaybı olan 'dev hücreli arterit' hastalığının, tedavi edilmediği takdirde, felç ve sonrasında ölüme yol açabileceğini söyledi.

Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sedat Kiraz, milyonda 20 görülen 'dev hücreli arterit' hastalığının, kalpten çıkan ana damar ve ondan ayrılan damarların iltihaplanması sonucu meydana geldiğini, hastalığın baş, omuz, boyun ve kalça gibi bölgelerde yeni başlayan ağrı, tutukluk, yemek yerken çenenin yorulması gibi bulguları olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Kiraz, hastalığın en önemli belirtisinin hastada görme kaybı olduğunu belirtti. Hastalığın tanısında hekimin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sedat Kiraz, şöyle konuştu:

"Yapılacak kan tetkikleriyle, ultrasonla damardaki tutulumun belirlenmesi veya anjiyo ile radyolojik görüntüleme tekniğiyle damardaki tutulumun belirlenmesiyle tanısı kesin konulabilir. Tedavisinde kortizon yanında birtakım bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanıyoruz. Kortizon bu hastalara çok iyi geliyor; ama uzun süre tedavi gerektirebiliyor. Kortizonu azaltmaya çalıştığımız her seferde hastalığın alevlenme riski olabiliyor. Bu yüzden tedavi süresi 3- 5 yıla uzayabiliyor."

'HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE ÇIĞIR AÇMIŞ BİR İLAÇ'

Prof. Dr. Kiraz, son yıllarda yeni geliştirilmiş bir ilacın hastalığın tedavisinde çok etkili olduğunu kaydederek "Bu ilaç, hastalığın ortaya çıkmasında önemli olan vücuttaki bir maddeyi vücuttan temizliyor. Ve hastalığın ortaya çıkması sonrasındaki olabilecek bulguların önüne geçiyor. Ülkemizde de bu var. Ve geri ödeme kapsamı dahilinde bizim gibi üniversite hastanelerinde ya da devlete bağlı araştırma ve eğitim hastanelerindeki hekim romatolog arkadaşlar bunu kullanabiliyor. Hastalığın tedavisinde çığır açmış bir ilaç" dedi.

'ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR'

Hastalığın tedavi edilmemesi durumunda kalıcı körlüğe ve felce neden olabileceğini anlatan Prof. Dr. Sedat Kiraz, büyük damarlarda genişleme sonrası damarların yırtılması ve bunun sonucunda ölümle sonuçlanabilecek ciddi sonlanımlara gidebileceğini aktardı. Prof. Dr. Kiraz, "Bunun için hastalığı akla getirmek, tanısını koymak, tedavisine başlamak ve etkin ilaçları kullanmak ana amacımız ve görevimiz. Göz hekimi arkadaşlara burada sorumluluk düşüyor" diye konuştu.

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