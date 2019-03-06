'Dev hücreli arterit' hastalığına dikkat

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- HACETTEPE Üniversitesi Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sedat Kiraz, nadir görülen ve en önemli belirtisi kişide aralıklarla görme kaybı olan 'dev hücreli arterit' hastalığının, tedavi edilmediği takdirde, felç ve sonrasında ölüme yol açabileceğini söyledi.

Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sedat Kiraz, milyonda 20 görülen 'dev hücreli arterit' hastalığının, kalpten çıkan ana damar ve ondan ayrılan damarların iltihaplanması sonucu meydana geldiğini, hastalığın baş, omuz, boyun ve kalça gibi bölgelerde yeni başlayan ağrı, tutukluk, yemek yerken çenenin yorulması gibi bulguları olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Kiraz, hastalığın en önemli belirtisinin hastada görme kaybı olduğunu belirtti. Hastalığın tanısında hekimin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sedat Kiraz, şöyle konuştu:

"Yapılacak kan tetkikleriyle, ultrasonla damardaki tutulumun belirlenmesi veya anjiyo ile radyolojik görüntüleme tekniğiyle damardaki tutulumun belirlenmesiyle tanısı kesin konulabilir. Tedavisinde kortizon yanında birtakım bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanıyoruz. Kortizon bu hastalara çok iyi geliyor; ama uzun süre tedavi gerektirebiliyor. Kortizonu azaltmaya çalıştığımız her seferde hastalığın alevlenme riski olabiliyor. Bu yüzden tedavi süresi 3- 5 yıla uzayabiliyor."