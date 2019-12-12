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Dev izmaritlerle çevre kirliliğe dikkat çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 18:04 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl Belediyesi, toplanan çöplerin yarısını oluşturan sigara izmaritleriyle ilgili vatandaşta farkındalık oluşturabilmek adına dev izmaritler yollara bırakıldı.Hem cebe hem sağlığa hem de çevreye ciddi zararı olan sigaraya karşı vatandaşı bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinlikte, hazırlanan dev sigara izmaritleriyle mesajlar verildi.

Bursa İnegöl Belediyesi, toplanan çöplerin yarısını oluşturan sigara izmaritleriyle ilgili vatandaşta farkındalık oluşturabilmek adına dev izmaritler yollara bırakıldı.
Hem cebe hem sağlığa hem de çevreye ciddi zararı olan sigaraya karşı vatandaşı bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinlikte, hazırlanan dev sigara izmaritleriyle mesajlar verildi. Belediye Başkanı Alper Taban “İzmaritleri çöp olarak görmemiz için acaba daha ne kadar büyük olması gerekiyor? Atıyoruz, kirletiyoruz ama farkında değiliz” dedi.
Temizlik konusunda bugüne kadar pek çok farkındalık çalışması gerçekleştiren ve bu konuda dikkatleri üzerine çeken İnegöl Belediyesi, bugün çevre kirliliği ile birlikte sağlık açısından da ciddi zararları olan sigara konusuna vurgu yapan bir etkinlik düzenledi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliğinde yapılan etkinlikte sigaranın insan sağlığına zararlarıyla birlikte izmaritlerin çevre kirliliğinde büyük etken olduğuna dikkat çekildi. Toplanan çöplerin yarısını sigara izmaritlerinin oluşturduğunun tespit edilmesi ile izmaritlerle ilgili farkındalık çalışması yapılmasına karar verilirken, yapılan etkinlikte hazırlanan dev izmaritlerle “İzmaritleri çöp olarak görmemiz için acaba daha ne kadar büyük olması gerekiyor?” mesajı verildi. Maket izmaritler şehrin en işlek noktalarından biri olan çarşı bölgesindeki iki kaplı meydanda yerlere öbek öbek bırakıldı. Ayrıca burada maket üzerinde gerçek sigara izmaritlerinin yapıştırılarak hazırlanan, bir insan boyundan daha yüksek dev sigara izmariti de sergilendi. Kötü görüntüsünün yanında üzerine yapıştırılan gerçek sigara izmaritleriyle kokusunun da ne kadar kötü olduğu vatandaşlarca görülmüş oldu. Alanda İnegöl Belediyesi tarafından hazırlanan sigaranın zararlarının yer aldığı bilgilendirme afişleri de sergilendi. Alanda 2 metrelik dev sigara izmariti maketi vatandaşların ilgisini çekti.
İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü ve KETEM ekipleri de alanda stant açarak sigara bırakma polikliniği ve sigaranı zararlarına ilişkin vatandaşlara bilgilendirmeler yaptılar. Burada vatandaşlara anketler doldurulup sigara bırakma polikliniğine davet ettiler. Etkinlik hakkında açıklama yapan Taban, “Bugün çarşı merkezimizde özellikle temizlik bilincinin arttırılması, çevre kirliliğinin de ortadan kaldırılmasıyla alakalı yeni ve farklı bir çalışmayla karşınızdayız. Arkadaşlarımız burada bir çalışma yaptılar. Biliyorsunuz artık sıradanlaşmış, ezberlenen ve tekrarlanan hataları yeni şeylerle bertaraf edebilir miyiz? ’Yeni önerilerle, buluşlarla, icatlarla, ortaya koyacağımız yeni farkındalıklarla çözebilir miyiz’ diye gayret ediyoruz” dedi.
Sigaranın da bir atık olduğunun farkına varılması gerektiğine dikkat çeken Taban, şöyle devam etti:
“Arkadaşlarımız burada hazırlanan görsellerle, maketlerle sigaranın tehlikelerine işaret etmek ve aynı şekilde sigaranın zararlarını ifade etmek adına bir çalışma ortaya koydular. Biz bu noktada açıkçası belki sigarayı bir çöp olarak bile görmediğimizi fark ediyoruz. Yani elimizde sağlığa zararlı olduğunu bildiğimiz sigaranın çöp olarak farkına varmadığımız için yere atıyoruz. 10 kişiden 7’si, elindeki sigarayı yere attığını ifade ediyor. Dolayısıyla atılmış olan çöplerin de yüzde 50’sinni sigara izmaritleri olduğunu görüyoruz. Buradan hareketle de bizim bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyoruz. İnşallah bu sigarayı hiç içmeyecek hale gelelim. Sağlık açısından da en önemli kısmı ve çevre de bunun diğer boyutu. Bunun yanı sıra da bunun bir atık olduğunun ve çevreyi kirlettiğinin de farkına varalım istiyoruz.”
“O kadar çok zararı olduğunu tespit ettik ki, her yıl doğaya 6 trilyon izmarit atılıyor. İçerisinde yüzlerce kimyasal ve plastik içeriyor. İzmarit, suya atıldığında toksin salgılıyor. Bir sigara izmariti 7 metreküp suyu kirletiyor" diyerek sözlerini sürdüren Taban, "Beraberinde sigara izmaritleri denizlerde 5 yılda, doğada ise 18 yılda çözülebiliyor. Yine sigara kaynaklı yangınlardan yılda 27 milyar doları aşkın maddi zararlara sebep oluyor. Bu ve bunun gibi durumları düşündüğümüzde hem sağlığa hem de çevreye bu kadar zararlı olan bir maddeyi niçin tüketmeye devam ediyoruz? Niçin kendi elimizde yerlere atıyoruz bunun bir farkına varalım istedik. Arkadaşlarımız da özellikle sigaraları büyük hale getirerek bu maketlerle bir farkındalık oluşturmak istedik. Cebe, sağlığa ve çevreye zararlı olduğunu, orman yangınlarında büyük etken olduğunu tüm ilçe halkımıza bir kez daha duyurmak istiyoruz. Bunu bir kültüre dönüştürmek zorundayız. Ayrıca izmaritleri çöp olarak görmemiz için acaba daha ne kadar büyük olması gerektiğini buradan ben sormak istiyorum. Atıyoruz, kirletiyoruz ama farkında değiliz. Bunun için inşallah bu bir başlangıç, bir vesile olsun istiyoruz. Bizler biliyorsunuz İnegöl Senin Şehrin sloganıyla da hareket ederek nitelikli bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.
Toplu yaşamın yoğun olduğu bölgelerde, sigara içilen alanlarda sadece sigara izmaritlerinin atılabileceği noktaların oluşturulduğuna işaret eden Taban, "Bu alanda da bir tanesini arkadaşlarımız monte ettiler. Özellikle aydınlatma direklerinde bu izmarit atık kutularını kullanacağız. Ben tüm ilçe halkımızdan destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Daha önce de pek çok farkındalık çalışması yaptık. Sigara bunların içerisinde en fazla kirletenlerden bir tanesi. İnşallah bunun buradan bir farkındalığa dönüşmesini istiyoruz. Bazen araçlardan izmaritler atıldığını görüyoruz. Bunlar fotoğraflandığında cezai işlem uygulanıyor. Bunu zaman içerisinde elektronik ortamda daha kontrollü ve denetim altına alacak hale getireceğiz. Her yeri evimiz gibi görüp, kirletmeyelim diyorum. Temizlik bilincinin arttığı günleri de inşallah en kısa sürede görmek istiyoruz” dedi.

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