Dev kalkan, 1400 liraya satılıyor

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - KARADENİZ'de balıkçıların avladığı 7 kilo 800 gram ağırlığındaki kalkan balığı, tezgahta 1400 liradan satışa çıkarıldı.

Tezgaha konulan dev balığın fiyatını görenler, şaşırdı. Balıkçı Olcay Karabulut, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkanın, bugünlerde fazla avlanmadığını söyledi. Karabulut, "Balık sezonu bitmek üzere. Sezonun sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Denizde bir tane trolümüz vardı. Tuttuğu balık; 4 kasa mezgit, 2 kalkan. Halkımız kalkanı tercih etmiyor; çünkü kalkanın kilosu pahalı. Genellikle dışarı yolluyoruz. Şu anda kalkan balığı kısıtlı bir dönemde. Nisan ayından sonra su ısındığında, kalkan balığı çoğalmaya başlar" dedi.

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