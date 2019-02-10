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Dev kampüsteki ilk cezaevi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde 298 bin metrekarelik bir alana inşa edilen cezaevi kampüsündeki Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi açıldı.

Dev kampüsteki ilk cezaevi açıldı

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde 298 bin metrekarelik bir alana inşa edilen cezaevi kampüsündeki Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi açıldı. İçerisinde 2 cezaevinin daha yer aldığı kampüsün güvenliğini bir tabur asker sağlıyor.
Türkoğlu Açık Cezaevi yanındaki alana 2015'te temeli atılan ve 480 kişilik açık, 2 de bin 322'şer kişilik yüksek güvenlikli L tipi cezaevleri bulunan kampüsünün inşaatı tamamlandı. Adalet Bakanlığı, inşaatın bitmesinin ardından cezaevlerini açmak için personel alımı gibi gerekli çalışmalarını tamamlayarak Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi'ni açtı.
GENÇ VE YETİŞKİN ERKEKLER KALACAK
30 Ocak itibariyle Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi başta olmak üzere çevre illerdeki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin L Tipi'ne nakline başlandı. Bin 322 kişilik olan cezaevinde sadece genç ve yetişkin tutuklu ve hükümlüler kalabilecek. 29 bin metrekare kapalı alana sahip cezaevinde 20 atölye, 14 derslik, 3 mescit, 2 terzihane, 2 berber ve 2 kantin bulunuyor. Hükümlülerin, meslek sahibi olup tahliye olduklarına topluma kazandırılmaları ve iş bulabilmeleri amacıyla atölyelerde kurslar açılıp üretim yapılacak.
KOĞUŞLAR, ODALARDAN OLUŞUYOR
İdari ve hükümlü binaların ayrı olduğu cezaevinde psikososyal servisi, sağlık servisi, eğitim birimi, kütüphane, 200 kişilik konferans salonu, 2 açık, 1 kapalı spor salonu ile hükümlülerin yargılandıkları mahkemelere bağlanarak ifade vermeleri için 4 SEGBİS odası yer alıyor. Tutuklu ve hükümlülerin kaldığı koğuşlar ise odalardan oluşuyor. Bu odalar tek, 3 ve 7 kişilik olarak değişirken, engelliler için ayrı bir oda bulunuyor.
HASTANE GİBİ SAĞLIK OCAĞI
Çok yakın bir zamanda açılması beklenen Türkoğlu 1 Nolu L Tipi kapalı Cezaevi de 2 Nolu gibi bin 322 kişilik ve aynı özelliklere sahip. Kampüste, cezaevlerinin idari ve hükümlü binalarının dışında bir sağlık ocağı ve ziyaretçilerin beklediği binalar da yer alıyor. Ancak sağlık ocağı, bilinenin aksine hastane gibi hizmet verecek. Sağlık ocağında gerekli tıbbi cihazlar ile uzman doktorlar da yer alacak. Cezaevlerindeki sağlık servisinde muayeneleri yapılan hükümlünün uzman bir doktor tarafından muayene edilmesine gerek duyulması halinde sağlık ocağına sevk edilecek.
ÜST DÜZEY GÜVENLİK
Hemen yanında 200 de lojmanın bulunduğu cezaevi kampüsünde güvenlik ise üst düzeyde. Güvenliği sağlaması için jandarmadan oluşan bir tabur asker kampüste konuşlandırıldı. Ayrıca kampüsün içi ve dışı binin üzerinde güvenlik kamerasıyla saniye saniye izleniyor. Kameraların dışında kampüsün belirli noktalarında yer alan kulelerde de 24 saat asker bulunuyor. Toplamda 3 bin 124 tutuklu ve hükümlünün kalacağı cezaevi kampüsü, olağanüstü durumlara göre inşa edildi ve gerekli görüldüğü mevcut kapasitesinden daha fazla tutuklu ve hükümlü buraya konulabilecek.

FOTOĞRAFLI

Dev kampüsteki ilk cezaevi açıldıDev kampüsteki ilk cezaevi açıldıDev kampüsteki ilk cezaevi açıldıDev kampüsteki ilk cezaevi açıldı

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