Dev kaplumbağa Diego, Galapagos Adaları'na geri dönüyor

ABD'nin Santa Cruz Adası'ndaki bir üreme programında bulunan 100 yaşındaki kaplumbağa Diego, doğduğu topraklara geri dönüyor. Yüksek libidosu ve neslinin tükenmesini önlemesiyle bilinen 80 kilogram ağırlığındaki kaplumbağa Diego, Galapagos 'da doğaya bırakılacak.

Diego, 13 dev kaplumbağa ile birlikte Santa Cruz Adası'nda bir üreme programında yer alıyordu. Program başarılı olmuş ve 1960 yılından beri 2 bin dev kaplumbağanın doğumuyla sonuçlanmıştı.

Programın başarısının bir nedeninin de Diego'nun yüksek cinsel dürtüsü olduğu açıklanırken, Diego'nun 800 kaplumbağanın babası olduğu tahmin ediliyor.

Karantina altında tutuluyor

Diego, Galapagos'daki Espanola'da, bin 800 üyesi bulunan kaplumbağa nüfusuna dahil olacak.

Galapagos Ulusal Parkı yöneticisi Jorge Carrion, Fransız AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Diego'nun türünün devamına büyük katkısı olduğunu söylerken, "Bu dev kaplumbağayı kendi doğal ortamına geri getirme olanağını bulduğumuz için mutluyuz" dedi.

Park çalışanları Diego'nun 80 sene önce Galapagos'daki bilimsel bir inceleme sırasında adadan götürüldüğünü inanıyor.