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Dev kaplumbağaların yuvası: Changuu Adası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 09:26 | Son Güncelleme

Turkuaz mavisi okyanusu, beyaz kumsalı ve yemyeşil ormanıyla Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar'da bulunan Changuu Adası, dev kaplumbağaları ile turistlerin ilgisini çekiyor

ZANZİBAR (AA) - Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyılarındaki Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar'da bulunan Changuu Adası dev kaplumbağalara ev sahipliği yapıyor.

Dünyada dev kaplumbağaların yaşadığı birkaç adadan biri olan egzotik Changuu Adası, Zanzibar'a 5,6 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Turistlerin ahşap botlarla ulaştığı adada ziyaretçiler dev kaplumbağaları elleriyle besliyor.

Devletin turizm amaçlı işlettiği adada bakımları yapılan kaplumbağaların yaşları kabuklarında yazıyor. Gün boyu ziyaretçilerin marul ve meyvelerle beslediği kaplumbağalar, yumurtalama dönemi geldiğinde adadaki bataklıklara çekiliyorlar.

Haritalarda adanın adı Changuu olarak geçse de turistler tarafından daha çok Prison Island ya da Kaplumbağa Adası olarak biliniyor. Ada, en yaşlısı 193 yaşında olan dev kaplumbağalara ev sahipliği yapıyor.

Adanın Prison Island olarak adlandırılmasının başlıca nedeni ise tarihine dayanıyor. Adada, 19. yüzyıldan kalma "köle pazarı" ve "köle hapishanesi" bulunuyordu. İnsanların alınıp satıldığı, günümüzde ise müze ve otel olarak kullanılan binaların duvarları adeta tarihte yaşanan acıların izlerini taşıyor.

Ada son olarak Afrika'nın bir çok ülkesine yayılan sarı humma hastalığı nedeni ile karantina adasına çevriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Changuu Adası kaplumbağa Zanzibar

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