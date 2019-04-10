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Dev kara deliğin ilk kez fotoğrafı çekildi

10.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

Gökbilimciler, uzak bir galaksinin merkezinde yer alan süper kütleli kara deliğin ilk kez fotoğrafını çekti. 40 milyar km çapıyla Dünya'dan üç milyon kat daha büyük olan dev kara deliği bilim insanları "canavar" olarak tanımladı.

Dev kara deliğin ilk kez fotoğrafı çekildi

Gökbilimciler, uzak bir galaksinin merkezinde yer alan süper kütleli kara deliğin ilk kez fotoğrafını çekti.

40 milyar km çapıyla Dünya'dan üç milyon kat daha büyük olan dev kara deliği bilim insanları "canavar" olarak tanımladı.

Dünya'dan 500 bin katrilyon (500 kentilyon) km uzaktaki kara deliğin fotoğrafını çekmek için dünyanın farklı bölgelerinde yer alan 8 teleskop kullanıldı.

Fotoğrafla ilgili ayrıntılar bugün The Astrophysical Journal Letters adlı dergide yayımlandı.

Dev kara deliğin fotoğrafını çekme önerisini Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'nden Profesör Heino Falcke getirmişti.

BBC'ye yaptığı açıklamada Fackle, bu kara deliğin Virgo galaksi kümesindeki M87 adlı galakside bulunduğunu söyledi.

Fackle, kara deliği, "Evren'deki kara deliklerin ağır sıklet şampiyonu denebilecek bir canavar" olarak niteledi.

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