"Dev kaya kamyonu"nun kadın operatörü

Dev kaya kamyonuyla her gün yaklaşık 8 saat direksiyon başında binlerce ton yükü naklettiğini anlatan Temizci, "Madende 24 kaya kamyonu var. Bu kamyonları 140 operatör kullanıyor, ben madende ve Türkiye'de tek kadın kaya kamyonu operatörüyüm. Çok zor ve dikkat gerektiren bir iş ama işimi çok seviyorum. Yedi aydır direksiyon başındayım. Şu ana kadar bin 350 saat direksiyonda kaldım. Bu iş hayatıma çok şey kattı." dedi.

- "Çok zor ve dikkat gerektiren bir iş"

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük altın madeni Kışladağ Altın Madeni'nde 7 yıl halkla ilişkiler elemanı olarak görev yapan bir çocuk annesi 43 yaşındaki Temizci, iş makinelerine ilgisi nedeniyle kaya kamyonu operatörü olmak istediğini şirket yetkililerine bildirdi.

Temizci, kadın olmanın böylesi ağır bir işi yapmaya engel teşkil etmediğini, çalışma arkadaşlarının ve şirket yönetiminin kendisine her alanda destek olduğunu, yaptığı işin önemini ve sorumluluğunu bildiğini aktardı.

- "Ailem benimle gurur duyuyor"

"Yürüyen dev" dediği kamyonun teknik özelliklerini çok iyi bildiğini kaydeden Temizci, "Kullandığım makine hafriyat makinesi, boş ağırlığı 103 ton. 150 tona kadar taşıma kapasitesi var. Kamyonun genişliği 6,2 metre, 5,7 metre yüksekliğe ve 11 metre uzunluğu sahip. Türkiye'nin en büyük kamyonları bunlar." bilgisini verdi.

Ailesinin, özellikle de kızının işiyle gurur duyduğunu belirten Temizci, "Babam, 17 yaşındaki kızım, ailem benimle gurur duyuyor. Çalışma arkadaşlarım da beni motive ediyor. Belki yurt dışında çalışırım bilmiyorum, işimi çok seviyorum." diye konuştu.

- "Kadınlar cesur olsun"

Yurt dışında bu işi yapan kadınların olduğunu anlatan Temizci, hemcinslerine şu önerilerde bulundu:

"Yurt dışında kadın operatörler olduğunu biliyordum, bu yola çıktım, çok heyecan verici. Kadını ya da erkeği yoktur bu işin. Ben kadınların her işi yapabileceğini düşünüyorum. Kadınlar yeni şeyleri denemekten korkmasın. Sahada çalışmak yorucu 'evet' ama herkes mutlu olduğu işi yapsın."