Dev kaya parçası cipe isabet etti

Çin’in kırsal kesiminde seyir halindeki bir araca dağdan kopan bir kaya parçası isabet etti. Ön kısmında büyük hasar oluşan araç savrulurken, kaya parçasıysa ağaçları devire devire yuvarlanmaya devam etti.

Ardından iki kaya parçası daha yoldan aşağı yuvarlandı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması, tek teselli oldu. (İHA)



