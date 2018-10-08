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Dev kaya parçası cipe isabet etti

İLGİNÇ HABERLER  | 08.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

Çin’in kırsal kesiminde dağdan kopan dev kaya parçası, bir cipe isabet etti.

Çin’in kırsal kesiminde seyir halindeki bir araca dağdan kopan bir kaya parçası isabet etti. Ön kısmında büyük hasar oluşan araç savrulurken, kaya parçasıysa ağaçları devire devire yuvarlanmaya devam etti.

Ardından iki kaya parçası daha yoldan aşağı yuvarlandı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması, tek teselli oldu. (İHA)

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çin toprak kayması Kaza

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