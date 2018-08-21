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Dev kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular

İLGİNÇ HABERLER  | 21.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

Hindistan'da yaşanan heyelan paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Bageshwar bölgesinde meydana gelen heyelan böyle görüntülendi. Dağdan kopan bir kaya parçasının bir anda yolun üstünden geçme anı paniğe sebep oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kaya parçası heyelan

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