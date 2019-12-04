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Dev kaya yumuşak toprak sayesinde durmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:57 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi'nde, dağdan koparak evlerin 20 metre yakınına düşen dev kaya parçası nedeniyle panik yaşayan mahalleli canlarının hiçe sayıldığını söyleyip, taş ocağının kapatılmasını istedi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi'nde, dağdan koparak evlerin 20 metre yakınına düşen dev kaya parçası nedeniyle panik yaşayan mahalleli canlarının hiçe sayıldığını söyleyip, taş ocağının kapatılmasını istedi. Bu arada, mahalledeki evlere 20 metre kala duran dev kayanın hızının, toprağın düz ve yumuşak olması sayesinde kesildiği ortaya çıktı.
Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, Aşağıdağdere Mahallesi'nde meydana geldi. Kelkaya Dağı'ndaki özel taş ocağında dinamitle kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası, daha önce futbol sahası olarak kullanılan alana düştü. Büyük bir toz bulutuyla dağdan yuvarlanan kaya kütlesi, mahallede deprem etkisiyle birlikte korku yarattı. Olay anında alanda kimsenin olmaması, kayanın evlere yaklaşık 20 metre kala durması olası faciayı önledi. Kayanın yuvarlanma anı ise mahalle sakinlerince cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri tutanak tutup, soruşturma başlattı. Mahalle sakinlerinin futbol sahasının ortasında duran kaya parçasının kaldırılması için bekleyişi sürüyor.
EVLERİN ÜZERİNE 20 METRE KALA DURDU
Mahalledeki evlere 20 metre kala duran dev kayanın hızının, toprağın düz ve yumuşak olması sayesinde kesildiği ortaya çıktı. Mahalle halkı, patlatma nedeniyle evlerine daha önce de kaya parçaları düştüğünü, çatılarının hasar gördüğünü söyleyip, taş ocağının kapatılmasını istedi. Kayanın düştüğü yere yakın mesafede oturduğunu söyleyen Ayşe Tugan, kayanın düşerken deprem etkisi yarattığını ifade ederek, "Patlatma sırasında evimizdeydik. Birden büyük bir gürültü duyduk ve baktığımızda taşın düştüğünü gördük. Dev kaya parçası büyük bir toz bulutuyla birlikte düştü. Bu taşlar evlerimize düşecek diye korkuyoruz" dedi. Taş ocağının kapatılması için gerekli resmi kurumlara başvurduğunu belirten Ünver Cansever de, "Başvurmadığım yer kalmadı. Biz ölünce mi müdahale edecekler. Bizim canımızı hiçe sayıyorlar. Burada ölümle burun buruna yaşıyoruz. Evlerimizin içine kadar taşlar düşüyor. Sahaya düşen kaya parçası az daha gitseydi, evlerin üzerine düşecekti. Neredeyse ramak kalmış. Bu kaya parçası nereden baksanız 100 ton vardır" dedi. Ahmet Sarıtaş ise, evinin yıkılmasına ramak kaldığını belirterek, "Bu kaya kütlesi, az hareket etseydi, benim evimi yıkacaktı. Bu kış gününde evsiz kalacaktık. Bizim evlerimizin yıkılmasını mı istiyorlar. Evimize korkuyla giriyoruz. Rahat yaşamak istiyoruz. Taş ocağının kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Düşen kayanın yanında toplanan mahalleli taş ocağının hayatları için tehlike yarattığını belirterek, ocağın kapatılmasını istedi.

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