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  4. Dev kayadan kopan parçalar köylülerin korkulu rüyası oldu

Dev kayadan kopan parçalar köylülerin korkulu rüyası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 10:16 | Son Güncelleme

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünün kurulduğu alanın yamacındaki tepede yer alan devasa kaya, görenleri şaşırtıyor. Yamacında evleri bulunan ve korku yaşayan köylüler, devlet desteğiyle taşınma talep ediyor.

Ulaş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Baharözü köyünde, hakim tepedeki kayayı görenler, şaşırıyor. Doğal sit alanı olarak kabul edilen kaya, zaman zaman kopan parçalarıyla çevresindeki evler için tehlike oluşturuyor. Köyün içindeki tepede bulunan kayadan yıllar önce kopup geldiği iddia edilen ve 'gelin kayası' olarak adlandırılan bir parça daha bulunuyor. Köylüler, tepedeki kaya çevresinde yer alan evlerin devlet desteğiyle taşınmasını istiyor.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BURADA OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Baharözü köyünün muhtarı Adem Çiftçi, "Bu kayanın tabiatın kuruluşundan bu zamana kadar burada olduğunu düşünüyoruz. Çocukluğumdan beri de var. Burası zaten sit alanı ilan edildi. Daha önce tehlike oluşturduğu için kaldırılma kararı alınmış ama yeniden vazgeçilmiş. Birkaç parça kayadan kopup düşmüş. Kayaya yakın evler risk altında. Bu vatandaşlara tehlike arz ediyor. Köye ilk kez gelenler kayayı görünce çok şaşırıyor ve merak ediyor. Ayrıca aşağıda bir de gelin kayası var. Çocukluğumdan bu zamana kadar burada olduğunu biliyorum. Net olmamakla birlikte büyüklerimizden duyduğumuza göre bu kayanında tepedeki kayadan koparak buraya düştüğünü söyleniyor" dedi.

'KAYADAN DÜŞEN PARÇALAR DA VAR'

Köylülerden Ahmet Turan Çakmak, "Bu kaya burada görüldüğü gibi tehlike arz ediyor. Kaya düştü düşecek, diye endişeleniyoruz. Buradaki insanlar tehlike altında yaşıyor. Sit alanı ilan edilmesine rağmen bir önlem alınmadı. Kayadan düşen parçalar da var. Buna umarım bir çare bulunur" diye konuştu.

Köyde yaşayan Nevzat Saygın da bir an önce önlem alınması gerektiğini belirterek, "Zaman içinde rüzgarın toprağı aşındırması ile bu hale geldiğini düşünüyorum. Ama zaman zaman tehlike arz ediyor. Buradan kopan parçalar nedeniyle 1960 yıllarda afet bölgesi ilan edilmiş. Gerçekten tehlike arz ediyor. Kayalar uçmak üzere. Bir tedbir alınmalı" dedi.

DHA

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