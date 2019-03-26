Dev kayalar, 3 aracı hurdaya çevirdi

Dev kayalar, park halindeki 2 hafif ticari araçla, 1 otomobilde, büyük çapta hasara neden oldu.

Bitlis Belediyesi'ne ait iş makineleri, caddede temizlik çalışması yaparken, yeni bir heyelan olma ihtimaline karşın da bölgede güvenlik önlemi alındı.