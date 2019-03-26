Dev kayalar, 3 aracı hurdaya çevirdi

Kaya parçalarının zarar verdiği 3 araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince yolun trafiğe kapatılmasının ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.
Bitlis'te araçların üzerine kaya parçaları düştü
Metrelerce yükseklikten kopan kaya parçaları, caddeye düştü.
Dev kayalar, park halindeki 2 hafif ticari araçla, 1 otomobilde, büyük çapta hasara neden oldu.
Bitlis Belediyesi'ne ait iş makineleri, caddede temizlik çalışması yaparken, yeni bir heyelan olma ihtimaline karşın da bölgede güvenlik önlemi alındı.
Yol, iş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
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