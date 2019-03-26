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Dev kayalar, 3 aracı hurdaya çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 13:33 | Son Güncelleme

Bitlis'te üzerine kaya parçaları düşen 3 araç zarar gördü. Nur Caddesi'nde yol kenarındaki yamaçtan kopan kaya parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü.

Kaya parçalarının zarar verdiği 3 araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince yolun trafiğe kapatılmasının ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Bitlis'te araçların üzerine kaya parçaları düştü

Metrelerce yükseklikten kopan kaya parçaları, caddeye düştü.
Dev kayalar, park halindeki 2 hafif ticari araçla, 1 otomobilde, büyük çapta hasara neden oldu.
Bitlis Belediyesi'ne ait iş makineleri, caddede temizlik çalışması yaparken, yeni bir heyelan olma ihtimaline karşın da bölgede güvenlik önlemi alındı.
Yol, iş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Bitlis kaya parçası araç

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