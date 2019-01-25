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Dev kayalar karayoluna düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 12:57 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçaları karayolununun bir şeridini trafiğe kapattı. Trafiğe kapanan karayolunda güvenlik önlemi alınırken, belediye ekipleri kayaların düştüğü yolda temizleme çalışması yaptı. Trafik akışı ise bir süre ara yollardan sağlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yamaçtan koparak düşen kaya parçaları, yolun bir şeridinin trafiğe kapanmasına neden oldu

Yamaçtan kopan kaya parçaları karayolunu kapattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçaları karayolununun bir şeridini trafiğe kapattı.
Güney'den saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle, günlük yaşamın olumsuz etkilendiği Bodrum'da son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Bodrum-Turgutreis karayolu Akçaalan Mahallesi'nde ikinci kez toprak kayması meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçalarının karayoluna düşmesi sonucu yolun bir şeridi trafiğe kapandı.
Olayla ilgili bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Trafiğe kapanan karayolunda güvenlik önlemi alınırken, belediye ekipleri kayaların düştüğü yolda temizleme çalışması yaptı.
Trafik akışı ise bir süre ara yollardan sağlandı.
Öte yandan meteoroloji yetkilileri, ilçede akşam saatlerinden itibaren fırtına ve ardından da yağış beklendiğini bildirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Muğla kaya parçaları bodrum

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