Yusuf ÇINAR/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’ın Yaylakonak beldesinde, 10'a yakın yerleşim alanına ulaşımın sağlandığı yol güzergahını çevreleyen dağ yamacında yer alan dev kayalar, sürücüleri korkutuyor. Kentin, merkeze bağlı Yaylakonak beldesinde, Zivar Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki 10'a yakın yerleşim alanına ulaşımın sağlandığı yol, çevresindeki dağ yamaçlarında yer alan dev kaya kütleleri nedeniyle, sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Sürücüler, dağ eteğinden uzanan stabilize yolda, özellikle yağışlı havalarda zor anlar yaşıyor. Heyelanların da yaşandığı bölgede seyahat etmek zorunda kalan sürücüler, özellikle hava karardığında ise endişe yaşadıklarından yakınıyor. Kaya düşmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşadıklarını dile getirip 'kelle koltukta' seyahat ettiklerini belirten yöre sakinleri, yol güzerganının onarılması ve riskli kayaların temizlenmesini istedi.

