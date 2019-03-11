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Dev köpek balığı, açık artırmayla 2 bin 500 TL'ye satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, denize açılan balıkçıların ağına takılan, 4,5 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığında olan, 'pamuk' cinsi köpek balığı, açık artırmayla 2 bin 500 TL'ye satıldı.

Dev köpek balığı, açık artırmayla 2 bin 500 TL'ye satıldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, denize açılan balıkçıların ağına takılan, 4,5 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığında olan, 'pamuk' cinsi köpek balığı, açık artırmayla 2 bin 500 TL'ye satıldı.
Antalya Körfezi'ne balık avlanmak için çıkan balıkçılar, dün gece ağlarını çektiklerinde dev köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı. Kıyıya vinçle çekilen köpek balığının 'pamuk' cinsi olduğu belirlendi. 4,5 metrelik boyu ve 500 kilogramlık ağırlığı ile ilgi çeken köpek balığı, sabah saatlerinde Antalya Balıkçı Barınağı'na getirilerek, bir süre sergilendi. Açık artırmayla satışa sunulan dev köpek balığı, otel tarafından 2 bin 500 TL'ye satın alındı.
Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, ağlarına bazen köpek balıklarının takıldığını; ancak bu türün çok nadir görüldüğünü söyledi. Akdeniz'de yaşayan çok sayıda köpek balığı türü olduğunu kaydeden Demir, "Arkadaşlarımız ağlarına takılan büyük bir şeyin olduğunu fark etmiş ve baktıklarında köpek balığını görmüş. Vinçle tekneden alıp soğutmalı kapalı kasa kamyonete yerleştirdik. Hemen alıcısı da çıktı" diye konuştu.

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Dev köpek balığı, açık artırmayla 2 bin 500 TL'ye satıldıDev köpek balığı, açık artırmayla 2 bin 500 TL'ye satıldı

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