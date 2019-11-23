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Dev köpek balığı, balıkçıların ağına takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:14 | Son Güncelleme

Mersin açıklarında balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında dev pamuk cinsi köpek balığı yakaladı.

Mersin açıklarında balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında dev pamuk cinsi köpek balığı yakaladı. Açıkta balıklara saldıran köpek balığı, 3 saatlik bir uğraş sonucunda yakalandı. Mersin Balık Pazarına getirilen köpek balığı gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirdi.
Mersin açıklarında dün avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına, dev köpek balığı takıldı. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığındaki pamuk cinsi köpek balığı, görenlerin ilgisini çekiyor. Sabah saatlerinde balık pazarına getirilen balığı, 7 kişi ancak kaldırabilirken, çevreden geçen vatandaşlar da meraklı gözlerle balığı izledi. Balıkçılar ve vatandaşlar dev köpek balığı ile fotoğraf çekilirken, balığın özellikle kanser hastalarına ücretsiz dağıtılacak olması vatandaşların takdirini kazandı.

"Yaklaşık 4 metre uzunluğunda, 350 kilogram ağırlığında"
Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balığın dün gece avlanmaya çıkan balıkçılar tarafından yakalandığını ifade ederek, "15 Eylül itibariyle av yasağımız kalkmıştı. O günden beri balık sezonumuz açıktır. Normalde bu balıklara biz Nisan, Mayıs, Haziran aylarına doğru yani havaların sıcak olduğu dönemlerde rastlıyorduk. Avcı bir balıktır. Genelde sardalye ve palamut sürülerine saldırır. Bu köpek balığı da yine bu balıklara saldırırken, balıkçılarımız ağlarına takılmış ve mecburen çekmek zorunda kaldılar. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda, 350 kilogram ağırlığındadır. Biz bunların ciğerlerini de söktük" dedi.

"Bu balık insanların yüzdüğü sahalara gelmez"
Köpek balığı ciğerinin kansere faydalı bir ürün olduğunu söyleyen Polat, "Çünkü biz kür olarak kanser hastalarına veriyoruz. Bu balığında ciğerini derneğimize kayıtlı kanser hastalarına ücretsiz dağıtacağız. Bunun ciğerinde birçok vitamin var. Denizde kansere yakalanmayan tek hayvan köpek balığıdır. Köpek balığı hiç uyumaz, okyanusta hiçbir canlının yaşamadığı alanlara bile girebilirler. Burunları bir sensör gibidir. Kilometre uzaklıktaki bir kan kokusunu bile alabilirler. Ancak bu balık insanların yüzdüğü sahalara gelmez. Köpek balığı 12 mil açıktan sonra karşınıza çıkabilir. Zaten 12 mil açıkta da yüzen bir insan yok. Biz sahillerde köpek balıklarına saldırıyı filmlerde görebiliriz. Bu pamuk cinsi bir köpek balığıdır. Zaten insanları gördüğü zaman zarar verebilen bir balık değildir. Köpek balığının bir özelliği de balon balığını yiyebilen birkaç türden biridir. Yani doğanın dengesine katkıda bulunan en büyük balık türlerinden biridir" diye konuştu.

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