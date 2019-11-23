Dev köpek balığı, balıkçıların ağına takıldı

Mersin açıklarında balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında dev pamuk cinsi köpek balığı yakaladı. Açıkta balıklara saldıran köpek balığı, 3 saatlik bir uğraş sonucunda yakalandı. Mersin Balık Pazarına getirilen köpek balığı gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirdi.

Mersin açıklarında dün avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına, dev köpek balığı takıldı. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığındaki pamuk cinsi köpek balığı, görenlerin ilgisini çekiyor. Sabah saatlerinde balık pazarına getirilen balığı, 7 kişi ancak kaldırabilirken, çevreden geçen vatandaşlar da meraklı gözlerle balığı izledi. Balıkçılar ve vatandaşlar dev köpek balığı ile fotoğraf çekilirken, balığın özellikle kanser hastalarına ücretsiz dağıtılacak olması vatandaşların takdirini kazandı.

"Yaklaşık 4 metre uzunluğunda, 350 kilogram ağırlığında"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balığın dün gece avlanmaya çıkan balıkçılar tarafından yakalandığını ifade ederek, "15 Eylül itibariyle av yasağımız kalkmıştı. O günden beri balık sezonumuz açıktır. Normalde bu balıklara biz Nisan, Mayıs, Haziran aylarına doğru yani havaların sıcak olduğu dönemlerde rastlıyorduk. Avcı bir balıktır. Genelde sardalye ve palamut sürülerine saldırır. Bu köpek balığı da yine bu balıklara saldırırken, balıkçılarımız ağlarına takılmış ve mecburen çekmek zorunda kaldılar. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda, 350 kilogram ağırlığındadır. Biz bunların ciğerlerini de söktük" dedi.