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Dev kurbanlık boğa için 30 bin lira istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Kurban Bayramına sayılı günler kala Tekirdağ’da kurbanlıklar kendini göstermeye başladı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Tekirdağ’da kurbanlıklar kendini göstermeye başladı. Süleymanpaşa İlçesinde kurulan kurban satış pazarının gözdesi 1 buçuk tonluk Süleymanpaşa adlı kurbanlık boğa ilgi odağı oldu.
Kurbanlık Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar pazarlardaki yerlerini almaya başladı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karadeniz Mahallesinde açılan Kurbanlık Hayvan Satış pazarında yoğunluklar oluşmaya başladı. Pazar alanına getirilen kurbanlıklardan Süleymanpaşa adlı dev kurbanlık boğa pazarın en gözdesi olma konusunda tüm ilgiyi üzerine çekmiş durumda. Görünümüyle hayretlere düşüren boğa için sahibi 30 bin TL istiyor.

“Gözümüz gibi baktık”
Boğanın sahibi Kasap Tamer Ülkü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Boğamızı 2 buçuk senedir besliyoruz. Pazara getirdik hayırlı kısmetlerini arıyoruz. Canlı kilosu bir buçuk ton. En iyisi bu canlı ağırlık olarak en iyisi bu. Satışlarımız devam ediyor. Bunun adı Süleymanpaşa Yonca otuyla besledik. Gözümüz gibi baktık ona. Pazarın gözdesi bu Süleymanpaşa’mız” dedi.

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