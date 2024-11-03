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Dev maç sonrası Jose Mourinho'dan olay sözler! ''Böyle olacağını bilsem Fenerbahçe'ye gelmezdim''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.11.2024 21:49
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Tam 5 golün çıktığı karşılaşmada 90+12. dakikada galibiyeti bulan sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Dev maç sonrası Jose Mourinho'dan olay sözler! ''Böyle olacağını bilsem Fenerbahçe'ye gelmezdim''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"BİR DAHA ONU İSTEMİYORUZ"

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Hakem kararlarına tepki gösteren Jose Mourinho, "Atilla Karaoğlan'ı sahada görmedik, sahada genç bir hakem vardı ama arka taraftaki hakem Karaoğlan'dı. Görünmeyen bir adamdan maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. İstemiyoruz. Onu istemiyoruz. Bu hakemi istemiyoruz. VAR hakemi olarak, saha hakemi olarak istemiyoruz. Özellikle VAR Hakemi olarak istemiyoruz.'' diyerek tepkisini gösterdi.

"BÖYLE OLACAĞINI BİLSEM FENERBAHÇE'YE GELMEZDİM"

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Açıklamalarına devam eden Portekizli teknik adam, ''Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutlandık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim." sözlerini sarf etti.

"MAÇIN ADAMI ATİLLA KARAOĞLAN"

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Portekizli çalıştırıcı, maçın VAR hakemi Atilla Karaoğlan hakkında "Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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José Mourinho fenerbahçe
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