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Dev makine parçasını taşıyan tır güçlükle ilerledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

Dev makine parçasını taşıyan tır güçlükle ilerledi

Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk makine parçasını taşıyan tır Uşak'ta trafikte güçlükle ilerledi.

İzmir-Ankara Hızlı Tren Projesi kapsamında Eşme ilçesinde çalışacak deliciye ait 52 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde 270 tonluk parçayı taşıyan tır, öğle saatlerinde Uşak şehir merkezine ulaştı.

Eşme ilçesine gidecek kamyonun trafikte güvenli şekilde ilerlemesini sağlamak için polis ekipleri seferber oldu.

Dev makineyi taşıyan tırın trafikten rahat geçmesi amacıyla belediye Dörtyol mevkisindeki bazı kaldırımları genişletilip bir trafik lambası da yerinden söküldü.

Aracın ilerleyişi sırasında yol trafiğe kapatılırken 30 dakika süren geçiş sonrası trafik normale döndü.

Vatandaşlar tırın geçişini ilgiyle izledi.

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