Dev Markaların Facebook’a Yönelik Reklam Boykotu Başladı

Facebook yöneticilerinin Coca-Cola ve Starbucks gibi dev markaların reklam boykotunu durdurma girişimleri başarısız olurken, CEO Mark Zuckerberg’ün boykotu düzenleyen sivil toplum örgütleriyle görüşmeyi kabul ettiği açıklandı.

Amerika’da, aralarında İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL), siyahların medeni hakları için mücadele eden sivil toplum kuruluşu NAACP ve Değişimin Rengi örgütünün de bulunduğu hak örgütleri, siyah Amerikalı George Floyd’un polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından ''Kar için Nefrete Son'' adını taşıyan bir kampanya başlatmıştı.

400’den fazla uluslararası firmanın desteklediği kampanya, Instagram'ın da sahibi olan Facebook'a nefret söylemini sona erdirmek için daha fazla çaba harcaması çağrısında bulunuyor.

Reuters’ın haberine göre, aralarında küresel ticaretten sorumlu genel müdür Carolyn Everson ve kamu politikası direktörü Neil Potts’un da bulunduğu bir grup üst düzey Facebook yöneticisinin boykotu önlemek için reklamcılarla yaptığı görüşmeler sonuç vermedi. Reuters’a toplantılarla ilgili bilgi veren kaynaklar, yöneticilerin nefret söylemiyle mücadele konusunda yeni bir strateji sunmadıklarını bildirdi.