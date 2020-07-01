Dev Markaların Facebook’a Yönelik Reklam Boykotu Başladı

Facebook yöneticilerinin Coca-Cola ve Starbucks gibi dev markaların reklam boykotunu durdurma girişimleri başarısız olurken, CEO Mark Zuckerberg’ün boykotu düzenleyen sivil toplum örgütleriyle görüşmeyi kabul ettiği açıklandı.
Amerika’da, aralarında İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL), siyahların medeni hakları için mücadele eden sivil toplum kuruluşu NAACP ve Değişimin Rengi örgütünün de bulunduğu hak örgütleri, siyah Amerikalı George Floyd’un polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından ''Kar için Nefrete Son'' adını taşıyan bir kampanya başlatmıştı.
400’den fazla uluslararası firmanın desteklediği kampanya, Instagram'ın da sahibi olan Facebook'a nefret söylemini sona erdirmek için daha fazla çaba harcaması çağrısında bulunuyor.
Reuters’ın haberine göre, aralarında küresel ticaretten sorumlu genel müdür Carolyn Everson ve kamu politikası direktörü Neil Potts’un da bulunduğu bir grup üst düzey Facebook yöneticisinin boykotu önlemek için reklamcılarla yaptığı görüşmeler sonuç vermedi. Reuters’a toplantılarla ilgili bilgi veren kaynaklar, yöneticilerin nefret söylemiyle mücadele konusunda yeni bir strateji sunmadıklarını bildirdi.
Öte yandan Facebook tarafından yapılan açıklamada, CEO Mark Zuckerberg’ün kampanyayı düzenleyenlerle görüşmeyi kabul ettiği aktarıldı.
Boykot, reklamcılar için önemli bir test
Facebook boykotu, reklamcılar için önemli bir sınav niteliği taşıyor.
Boykota katılan uluslararası firmalar, aynı hedeflere Facebook olmadan nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor.
Boykotun Facebook’a ağır bir ekonomik darbe vurması beklenmiyor. Dijital pazarlama ve reklam veritabanı platformu Pathmatics verilerine dayanan bir araştırmada, 2019’da Facebook’ta en fazla reklam yayınlayan 100 markanın, sosyal medya devinin 70 milyar dolarlık yıllık gelirine katkısının sadece yüzde 6 olduğu tahmin ediliyor. Facebook, geçen yıl en fazla reklam veren 100 firmanın toplam reklam gelirine katkısının yüzde 20’den az olduğunu açıklamıştı.
Öte yandan, boykot haberleri nedeniyle geçen hafta borsada yüzde 8 oranında değer kaybeden Facebook’un piyasa değeri 56 milyar dolar azaldı. Ancak Facebook hisseleri, bu hafta yeniden tırmanışa geçerek yüzde 3 değer kazandı.
Zurckerberg etkeni
Boykotu düzenleyen hak örgütleri, Facebook’un üst düzey yöneticileriyle yaptıkları toplantılarda, sosyal medya platformunun CEO’su, yönetim kurulu başkanı ve en büyük hissedarı olan Mark Zuckerberg’ün de bulunmasını talep ediyor.
Facebook sözcüsü tarafından yapılan son açıklamada, Zuckerberg’ün toplantı talebini kabul ettiği bildirildi.