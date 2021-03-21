HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama

Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama

21.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da geçtiğimiz Çarşamba günü uyuşturucu ticaretine yönelik 3 ilçede 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 231 şüpheliden 175’i tutuklandı.

Antalya’da geçtiğimiz Çarşamba günü uyuşturucu ticaretine yönelik 3 ilçede 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 231 şüpheliden 175’i tutuklandı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin Adliyedeki işlemlerine devam edildiği bildirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla geçtiğimiz 17 Mart gecesi 2 bin 500 polis ile operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde önceden belirlenen yaklaşık 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hava destekli süren operasyonda ve devamında toplam 231 şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu maddeler ile birlikte ateşli silahlar ele geçirildi. 231 şüpheliden 175’i çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Ateş bir anda parladı! Nevruz Bayramı'nda korkutan anlarAteş bir anda parladı! Nevruz Bayramı'nda korkutan anlar
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Vakaların arttığı Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Son Dakika! MSB duyurdu: 1 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Sınırımızda 1 terörist yakalandı

Nevruzu kutlarken alev alacaklardı! Ateş bir anda parladı

Ateş bir anda parladı! Nevruz Bayramı'nda korkutan anlar

PKK/YPG'li teröristlerin Ayn İsa'da yeni oyunu

PKK/YPG'li teröristlerin Ayn İsa'da yeni oyunu

Sezonun ilk uçağı indi: Muğla cennetten bir köşe

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Dünya Down Sendromu Günü mesajları ve sözleri | Down Sendromu Günü için mesajlar

Dünya Down Sendromu Günü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.