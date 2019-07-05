HABER

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 16:39 | Son Güncelleme

Bursa’da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik bin polisle yapılan operasyonda gözaltına alınan 50 kişiden 35’i tutuklanırken, aranan 5 şahıs daha yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik bin polisle yapılan operasyonda gözaltına alınan 50 kişiden 35’i tutuklanırken, aranan 5 şahıs daha yakalanarak cezaevine gönderildi. Böylece tutuklu sayısı 40’a ulaştı.
Bursa polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik takibin ardından operasyon için haziran ayında düğmeye bastı. Sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Refah Sokak, Sinanbey Mahallesi, Mesudiye Caddesi’nde özel harekat polisinin desteğiyle şafak vakti operasyon yapıldı.
50 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 250 gram bonzai (sentetik kannobinoid), 500 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 515 adet ecstasy hap, 7 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet mermi ve 15 bin TL, suç gelirlerinden elde edilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Zanlılar, ifadelerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 50 zanlıdan 35’i tutuklandı. 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyon kapsamında aranan 5 kişi daha ekipler tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen bu 5 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda tutuklananların sayısı 40’a yükseldi.

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu

Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.