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Dev operasyonun ardından uyuşturucu şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 11:51 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satıcılarının esrar maddesini Eskişehir’in Odunpazarı Kalkanlı Mahallesi, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde yetiştirdikleri ve piyasaya sürmek istedikleri tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satıcılarının esrar maddesini Eskişehir’in Odunpazarı Kalkanlı Mahallesi, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde yetiştirdikleri ve piyasaya sürmek istedikleri tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile birlikte 9 ayrı noktada yapılan aramalarda Ö.Ö., N.T., M.Ö. ve Ş.Ö. isimli 4 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticaret Yapmak suçundan gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, yenisi yapıldığı için atıl vaziyetteki kapalı sulama kanalı içerisinde, yer altında birbirine bağlı tünellerin iç tarafına gizlenmiş 17 farklı boyuttaki varillerde toplam 181,944 kilogram esrar ile 1 adet 9 milimetre çapında tabanca ve 45 adet mermi 2 adet av tüfeği ve 14 adet fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca, suç geliri olduğu değerlendirilen 52 bin 400 TL ile 50 Euro ve 2 adet terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Narkotik ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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