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Dev otomobil markasının araçlarında korkutan risk! Bu yüzden 1 milyondan fazlasını geri çağıracak

23.09.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli araç devi Tesla'nın ABD'deki 1,1 milyon aracı geri çağıracağı bildirildi. Araçlar pencerelerin çok hızlı kapanması ve insanların parmaklarını sıkıştırma ihtimali nedeniyle geri çağıracak. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bunun bir güvenlik ihlali olduğunu belirtti.

Dev otomobil markasının araçlarında korkutan risk! Bu yüzden 1 milyondan fazlasını geri çağıracak

Bu yıl birçok otomobil üreticisi binlerce otomobilini geri çağırmıştı. Bu kervana son olarak Tesla katılıyor. Tesla, ABD'deki 1,1 milyon aracı geri çağıracak. Bu karar, araçlar pencerelerin çok hızlı kapanması ve insanların parmaklarını sıkıştırma ihtimali nedeniyle alınmış durumda.

BBC’nin haberine göre, ABD’de konuyla ilgili yetkililerin hazırladığı rapor, araçlarda bir engel tespit edildiğinde pencerelerin doğru tepki vermeyebileceğini gösterdi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bunun bir güvenlik ihlali olduğunu belirtti. Bu nedenle 1,1 milyon aracın, pencerelerin çok hızlı kapanması ve insanların parmaklarını sıkıştırma ihtimali nedeniyle geri çağrılmasına karar verildi.

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TESLA AÇIKLAMA YAPTI

Tesla'dan yapılan açıklamada, sorunun bir yazılım güncellemesiyle çözüleceği ifade edildi.

Şirket ağustostaki üretim testi sırasında otomatik pencerelerle ilgili sorunu keşfetti. Bu sorunla ilgili herhangi bir garanti talebi, kaza, yaralanma veya ölüm ihbarı olmadığı kaydedildi.

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Sorun teşkil eden araçların sahipleri 15 Kasım'dan itibaren mektupla bilgilendirilecek.

Şirket belgeleri, 13 Eylül'den sonra üretilen araçların, sorunu çözmek için gereken güncellenmiş yazılıma sahip olduğunu gösteriyor. (AA)

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Otomobil Tesla abd geri çağırma
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