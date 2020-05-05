Dev otomobil üreticisinden şoke eden geri çağırma kararı!

Otomobil üreticileri bazen daha üretim aşamasında türlü sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Bu sorunlar, otomobil daha seri üretime geçmediği için görece daha kolay bir şekilde çözülüyor. Fakat bazen de otomobiller satışa çıktıktan sonra üreticiler türlü sorunlarla karşılaşabiliyor. Bu sorunlardan biri Mercedes-Benz'in başına geldi.

MERCEDES-BENZ OTOMOBİLLERİNİ GERİ ÇAĞIRACAK

Ulusal Karayolu Trafiği İdaresi'nin (NHTSA) resmi bilgilerine göre Mercedes-Benz 149 adet aracı geri çağırmaya hazırlanıyor. Bu araçların hepsi Mercedes-Benz AMG GT 2020 model adını taşıyor ve hepsi de ABD'de bulunuyor. Bu araçlarda karşılaşılan sorun ise epey ilginç, ilginç olduğu kadar da hayati risk içeriyor.

PEKİ OTOMOBİLLERDEKİ SORUN NE?

Paylaşılan bilgilere göre bazı Mercedes-Benz 2020 AMG GT modellerinin acil durum çağrı sistemi (eCall) düzenli çalışmıyor. eCall modülünde yaşanan arıza, GPS sisteminde ciddi bir soruna yol açıyor ve aracın konumunu doğru olarak gösteremiyor.

ECALL MODÜLLERİ YENİLENECEK

Neyse ki bu sorun nedeniyle herhangi bir kaza yaşanmamış. Ancak Mercedes-Benz ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirgemek için otomobilleri geri çağırmaya karar vermiş durumda. Bunun için şirket, otomobillere SOS bildirisi gönderdi bile. Bildiriyi gören otomobil sürücüleri, Mercedes-Benz 2020 AMG GT'lerini Mercedes-Benz yetkili servislerine getirerek söz konusu modülü yeniletip otomobillerini tekrar teslim alabilecek.

