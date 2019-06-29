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Dev oyuncak ayılı otomobille paket servis

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 20:47 | Son Güncelleme

Adana'da bir kebapçının paket servis çalışanının siparişleri tavanına oyuncak ayı bağladığı otomobille teslim etmesi dikkati çekti

Adana'da bir kebapçının paket servis çalışanı, siparişleri, tavanına dev bir oyuncak ayı bağladığı otomobille teslim ediyor.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kebapçıda paket servis elemanı olarak çalışan Hüseyin Paçacı, hayvanlara olan ilgisinden dolayı otomobilinin tavanına oyuncak ayı bağladı.

Müşterilerinin siparişlerini bu araçla teslim eden Paçacı, çevrede ilgi odağı haline geldi.

Paçacı, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Kutup ayılarına ayrıca ilgi duyduğunu belirten Paçacı, "Kutup ayılarının nesli tükenmek üzere. Ben de buna karşı duyarlılık geliştirmek için otomobilimin üstüne oyuncak ayı bağladım. Siparişleri bu şekilde dağıtıyorum. Ayıyı otomobilin tavanından hiç indirmiyorum. Orada dikkati çekiyor ve müşterilerim sürekli 'neden?' diye soruyor. Ben de gerekli açıklamayı yapıyorum." dedi.

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