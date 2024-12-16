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  4. Dev pankart asıp protesto ettiler! Ümraniye Belediye Başkanı olarak seçilen İsmet Yıldırım'a gelen tepki görenleri de şaşkına çevirdi

Dev pankart asıp protesto ettiler! Ümraniye Belediye Başkanı olarak seçilen İsmet Yıldırım'a gelen tepki görenleri de şaşkına çevirdi

16.12.2024 14:47
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.12.2024 14:47
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Yeşil Vadi Sitesi sakinleri belediye kararıyla güvenlik duvarının, restoran yapımı için yıkılmasına tepki gösterdi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a ithafen asılan dev pankart çevre sakinleri tarafından şaşkınlıkla kamera kaydına alındı.

İstanbul Ümraniye'de Fatih Sultan Mehmet mahallesinde bulunan KİPTAŞ Yeşil Vadi Konakları'nda oturan site sakinleri siteye ait güvenlik duvarının restoran işletmesi için yıkıldığını dile getirdikleri dev pankart ile AK Partili Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a tepki gösterdi.

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DEV PANKART DEV TEPKİ

31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde oylarını Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a verdiklerini ancak durumdan muzdarip olduklarını belirten site sakinleri astıkları dev pankart ile tepkilerini gösterdi.

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"ALLAH BİZİM BELAMIZI VERSİN"

Kaçak restorant yapımı için 2007 yılında yapılan sitenin güvenlik duvarının yıkıldığını ve bunun belediye izniyle yapıldığını dile getiren site sakinleri pankarta "İsmet Yıldırım, kaçak restoran için site güvenlik duvarını yıktın! Posterini asmış, oy da vermiştik. Allah bizim belamızı versin" yazılı pankartı iki bina arasına asarak tepkilerini gösterdi.

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O PANKART SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çevredekiler dev pankartı görünce o anları kayda aldı. Sosyal medyaya düşen görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Ümraniye Protesto ak parti pankart İsmet Yıldırım
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