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Dev petrol arama platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:31 | Son Güncelleme

  "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.  Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçişine saat 08.30 sıralarında başladı.

Dev petrol arama platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçti

Özgür EREN - Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT - Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçişine saat 08.30 sıralarında başladı. Marmara'dan İstanbul Boğazı'na giren gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Karadeniz'e ilerleyen geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçti. Geminin boğazdaki ilerleyişi sürüyor

(FOTOĞRAF)

Dev petrol arama platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçtiDev petrol arama platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçti

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