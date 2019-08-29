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Dev platform Boğaz geçişini 10 saatte tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 19:07 | Son Güncelleme

DEV petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan 10 saatte geçti.

Özgür EREN İSTABUL (DHA) - DEV petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan 10 saatte geçti.

Bahama Adaları bayraklı 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu sabah 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Platformun geçişine 5 kurtarma römorkörü ve sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 10 saatte geçişini tamamlayan platform,

Karadeniz'e açıldı. Platformun geçişinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normal seyrine döndü.

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