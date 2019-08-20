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Dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan Bahama bayraklı 'Scarabeo 9' adlı sondaj platformu geçiş yaptı.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan Bahama bayraklı 'Scarabeo 9' adlı sondaj platformu geçiş yaptı. Dev platformun geçisi esnasında boğaz trafiği tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'deki Dil İskelesi'ne gitmek üzere Yunanistan'ın Kos Adası'ndan yola çıkan, Bahama bayraklı 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 84 metre yüksekliğindeki, 36 bin 863 grostonluk 'Scarabeo 9' adlı sondaj platformu, saat 09.30'da Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 2011 yılında inşaa edilmiş olan dev platform, saat 12.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçiş yapan dev platform, sahildeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait, Kurtarma-4, Kurtarma-9 ve Kurtarma-10 römorkörleri ile KEGM-9 hızlı tahliye botu eşlik etti. Platformun 36 millik boğaz geçişi sırasında Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz hattındaki Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat feribot seferlerine de kısa süreliğine ara verildi. Dev sondaj platformu, Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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