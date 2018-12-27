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Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:22 | Son Güncelleme

Panama bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti. 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki platform, Karadeniz'den geldi. Petrol arama platfotmu ve 110 metrelik kulelere sahip olan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler de eşlik etti.

Platform geçişi nedeniyle boğaz çift yönlü gemi geçişine kapatıldı. Geçiş sırasında kuleleri alçaltılan platform, yavaş şekilde ilerleyişini sürdürdü.

İstanbul Boğazı'ndan petrol arama platformu geçti

İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platform havadan görüntülendi.
İstanbul Boğazı’ndan Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu geçiyor.
5 bin 235 groston hacminde 52. 4 metre uzunluğundaki platformun geçişi sırasında boğaz transit geçişlere kapandı.
Geçiş sırasında kuleleri alçaltılan platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı bağlı 5 adet römorkör eşlik ediyor.Öte yandan platformun geçişi havadan görüntülendi.
Görüntülerde romörkörlerin eşlik ettiği platformun yavaş bir şekilde boğazdan geçtiği görülüyor.
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