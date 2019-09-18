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Dev proje hızla ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağlayan alan Kırkdilim yolunda çalışmalar hızla ilerliyor.Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim’de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 409 metre, bin 197 metre ve bin 578 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılacak.Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim’de projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak.

Türkiye’nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağlayan alan Kırkdilim yolunda çalışmalar hızla ilerliyor.
Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim’de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 409 metre, bin 197 metre ve bin 578 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılacak.
Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim’de projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak. Cumhuriyet tarihinde Çorum’a yapılan en büyük yatırım olan Kırkdilim projesi 570 milyon liraya mal olacak.
AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, Laçin ilçesini ziyaret ederek, Kırkdilim’de yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli tarafından milletvekili Kaya’ya projenin son durumu hakkında bilgiler verildi.
AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, Kırkdilim’in Çorum’un 40 yıllık tarihi bir sorunu belirterek, “Biz bu sorunu tarihe gömmek istiyoruz” dedi.
Kuzey-Güney aksını birbirine bağlayan Sinop ve Samsun’dan, Mersin ve Hatay’a kadar ulaşımı sağlayan Kuzey geçiş yoluna ciddi anlamda bir yatırım yapıldığını açıklayan milletvekili Oğuzhan Kaya, Kırkdilim geçiş projesinin Çorum’un tek kalemde yapılan en büyük yatırım olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve katkıları ile projede herhangi bir aksama yaşanmadan çalışmaların devam ettiğini anlatan Kaya, “Kırkdilim, Çorum’un 40 yıllık tarihi bir sorunu ve biz bu sorunu tarihe gömmek istiyoruz. Bir daha Kırkdilim adı anılmasın. İnsanlar bu yolu güvenli bir şekilde kullansın ve AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da bu yolu yaptıran olarak anmalarını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın desteği olmadan tek kalemde böyle bir yatırımın yapılması imkansızdı” dedi.
Milletvekilleri olarak seçildikleri günden bugüne kadar Çorum’a yapılan yatırımların takibi diğer milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu ile AK Parti il başkan Yusuf Ahlatcı ile birlikte çalıştıklarının altını çizen Kaya, “Güçlü bir Çorum için hep birlikte gösteriyoruz. Burası bizim bölgemiz olduğu için özelde de ben ilgileniyorum. Arazi zor. Dağı taşı terbiye ederek, milim milim geçiyoruz. 2021 yılında Kırkdilim’i hizmete açarak bölgeye büyük bir yatırımı kazandıracağız”diye konuştu.
Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli de Kırkdilim’in Kuzey-Güney aksının en önemli kritik noktası olduğuna dikkat çekerek, geçmişte bölgede büyük çalışmalar yapılmasına rağmen nihai çözüme ulaşılamadığına işaret etti.
Proje kapsamında bölgeye üç tünel inşa edileceğini hatırlatan Gönenli, “Şu anda en büyük tünelimiz olan Laçin ilçesi tarafındaki tünelde çalışıyoruz. Bu tünelimiz bin 553 metreden oluşuyor. Tünellerimizden bir natesinde 608 metreye ulaştık. Diğerinde 582’ci metredeyiz. Hedefimiz çalışmaları kışın durdurmadan devam etmek. İkinci tünelimizde de çalışma başlattık. Tüplerin bir tanesinde 104 metre civarında, bir tanesinde 14-15 metre civarında ilerleme sağlandı. Önümüzdeki günlerde tünelin diğer çıkışında da çalışma başlatacağız. Oradaki çalışmalar belirli bir seviye gelidğinde günlük ilerleme hızımız ikiye katlanacak. Bahar mevsimiyle birlikte en uzun tünelimizi bitirmeyi planlarken çalışma yapılan ikinci tünelde ise iyi bir noktaya geleceğiz”
Projenin 570 milyon liralık bir proje olduğunu kaydeden Gönenli, “Ayrıca Çorum-Laçin karayolunda da çalışmalar devam ediyor. Şu anda çalışmalarımızın yüzde 39’u tamamlandı. Çorum-Laçin ve Kırkdilim geçiş projesiyle birlikte bölgeye 700 milyon TL’lik bir yatırım yapılmış olacak. Çalışmaları durdurmadan hızlıca ilerletme gayretindeyiz” şeklinde konuştu.

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