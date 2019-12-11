Dev projede sona yaklaşıldı

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinin bir an önce hayata geçmesi için 406 kilometre uzunluğundaki hat boyunca 150 noktada yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor.

Türkiye’nin devam eden en büyük projelerinden birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Alt yapı çalışması tamamlanan projede ray döşeme çalışmaları, 406 kilo metrelik hat boyunca, 150 noktada yaklaşık 6 bin çalışan ile aralıksız sürdürülüyor. Sivas şehir merkezinde ray seriminin büyük bir kısmı tamamlandı.

Belirlenen takvimde aksama yok

Ray serim çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, projede iş akışının bakanlığın belirlediği takvime göre devam ettiğini belirterek, “Yüksek Hızlı Tiren Sivas’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından birisi. İstanbul, Ankara, Sivas ve arından Erzincan ve Erzurum’a devam edecek. İş akışı iş takvimine uygun olarak gitmektedir. 2020 yılının ortalarına doğru tamamlanacak şekilde bakanlığımızın belirlediği iş takvimi devam etmektedir” dedi.

Sivas-Ankara arası 2 saate inecek

Projenin Sivas’ın Sosyo-Ekonomik yapısında büyük gelişmelere neden olacağını ifade eden Ayhan, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, talimatları doğrultusunda, takipleri, Ulaştırma bakanımızın gayretleri ve tüm birimler adeta bu projeye odaklanmış durumda. Sivas-Ankara arası karayolu ile 446 kilo metre. Bu hattın uzunluğu ise 406 kilo metre. Sivas-Ankara arasında ulaşımı 2 saate indirecek. İstanbul-Sivas arası ise 5 saat olacak. Yolda kısalma da var. Konforlu ve nitelikli bir yolculuk imkanı sağlayacak. Sosyo-ekonomik olarak da Sivas’ta büyük bir değişime neden olacak. Bizde Sivas olarak hazırlıklarımızı, gerek turizm, gerek sanayi, gerekse tarım alanında sürdürüyoruz. İleride Pekin’e kadar uzanacak bir hat olacak” dedi.

Test sürüşleri Şubat ve Mart ayında

Ray serim çalışmalarını yerinde inceleyen Ayhan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak, projede çalışan işçiler ile tokalaşıp sohbet etti. Çalışmaların aralıksız ve yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Ayhan, 2020 yılının ortalarında tamamlanması planlanan projede ters sürüşlerinin Şubat ve Mart ayında başlamasının planlandığını hatırlattı.

