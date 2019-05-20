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Dev Projeye miniklerden büyük destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:08 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Süheyla Sıtkı Alp İlköğretim Okulu öğrencileri, atıklardan elbise yaparak, atıkların değerlendirilmesi konusunda örnek bir çalışmaya imza attı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından desteklenen ‘Sıfır Atık’ projesinden esinlenerek, okul idaresince hayata geçirilen uygulama, velilerin de desteği ile bir şenliğe dönüştü.

Dev Projeye miniklerden büyük destek

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Süheyla Sıtkı Alp İlköğretim Okulu öğrencileri, atıklardan elbise yaparak, atıkların değerlendirilmesi konusunda örnek bir çalışmaya imza attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından desteklenen ‘Sıfır Atık’ projesinden esinlenerek, okul idaresince hayata geçirilen uygulama, velilerin de desteği ile bir şenliğe dönüştü. Öğrenciler, anne-babalarının destekleriyle, plastik atıklardan elbise ve aksesuar yaparak birbirinden güzel tasarımlara imza attı.
Törende açılış konuşmasını yapan Okul müdürü Hayati Telefoncu da projeye verdikleri önemin altını çizerek çocuklarla bu konuda işbirliği içinde olduklarını belirtti. Geleceğin umudu çocuklarımızı en güzel şekilde hayata hazırlayan değerli öğretmenlerimizden Ayşe Çaylı, Şükriye Cünedioğlu ve Gonca Apaydın’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe diğer sınıf öğretmenlerinden de büyük destek geldi.
Anneler tarafından hazırlanan kıyafetler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle okulda düzenlenen törende sergilendi. Etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını belirten veliler, çevre bilincinin küçük yaşta öğretilmesinin gelecekte büyük faydasının görüleceğini belirtti. Veliler, “Okul yönetimimizi bu örnek çalışmasından dolayı kutluyoruz. Hem bizlere çevreyi korumamız, atıkları çevreye atmamamız konusunda hatırlatmada bulundu. Hem de çocuklarımıza çevrenin korunmasının önemini bu yaşta uygulamalı olarak gösterdi. Bu uygulamanın diğer okul ve kurumlara da örnek olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Dev Projeye miniklerden büyük destek

Dev Projeye miniklerden büyük destek

Dev Projeye miniklerden büyük destek

Dev Projeye miniklerden büyük destek

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