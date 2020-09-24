Dev robot Gundam gösteri yaptı

2014’ten bu yana üzerinde çalışılan robot 182 cm uzunluğunda ve 24 ton ağırlığında. Yaratıcı şirketin verdiği bilgilere göre dev robot çelik ve karbon karşımından yapılmış fiber takviyeli 200’ün üzerinde parçaya sahip.

Yokohama’da yer alan Gundam Fabrikası, hayranların robota yaklaşabilecekleri, yaratım süreciğini öğrenebilecekleri bir cazibe merkezi olarak görülüyor. Fabrika Ekim 2020’de açılması planlansa da, koronavirüs pandemisi nedeniyle hayranları bir süre daha beklemek zorunda.

Şirketin açıklamasına göre “Bu karar, Covid-19’un dünyada yayılması nedeniyle hayranlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için alındı. Büyük açılışımızı dört gözle bekleyen tüm hayranlarımızdan özür diliyor, anlayış göstermelerini istiyoruz” dedi. Ekip fabrikanın bu yıl içerisinde açılmasını ön görüyor. Detaylar ise şirketin web sitesinde duyurulacak.

Animeler, 1900’lerin başında Oten Shimokawa gibi Japon sanatçıların kısa animasyon filmler hazırlarken yaptığı denemeler sırasında ortaya çıktı. Ancak o yıllarda animasyonların maliyetli olması nedeniyle Japon animasyonlar, Disney başarısının gölgesinde kalmıştı.

Dünya Savaşı sırasında Japon hükümetinin kitleleri etkilemek için propaganda filmleri yaratmasını istemesiyle anime türü genişledi.

Son yıllarda ‘Pokemon’, ‘Dragon Ball Z’ gibi ünlü diziler sayesinde animeler tüm dünyayı etkisi altına aldı.



