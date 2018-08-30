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Dev salıncaktan düşen Cezayirli kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 11:31 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki macera parkında, Cezayir uyruklu A.B.

Dev salıncaktan düşen Cezayirli kadın öldü

Ergün AYAZ- Anıl UÇAN- Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki macera parkında, Cezayir uyruklu A.B. isimli kadın, bindiği dev salıncaktan havaya doğru çekilip, bırakıldıktan sonra düşerek, yaşamını yitirdi. Emniyet kemerinin tam takılmaması nedeniyle zemine çakılan kadının düşme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Olay, 10 Ağustos günü, ilçeye bağlı Maşukiye Mahallesi'ndeki macera parkında meydana geldi. Çelik halatların üzerinde bisikletlerin sürüldüğü, zipline gibi heyecan verici aletlerin bulunduğu parka, İstanbul'dan ailesiyle gelen Cezayirli A.B., aynı anda 3 kişinin alınabildiği dev salıncağa bindi. 18 metre yüksekliğindeki salıncağa tek başına alınan A.B., iddiaya göre, kask takmak istemedi. B.A., çelik halatla yukarı doğru çekilmeye başlandı. Kancanın bırakılmasıyla aşağı yönelen salıncaktan düşen A.B., zemine çakıldı. Çevredekiler, büyük korku yaşarken, salıncaktan düşen kadın için sağlık ekibi istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, A.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan kontrolde, A.B.'nin kemerinin tam takılmadığı anlaşıldı.
Olay yerinde inceleme başlatılırken, ruhsatının olmadığı belirlenen macera parkı mühürlendi. Cezayirli A.B.'nin ailesinin şikayette bulunmadığı öğrenilirken, oyun aletlerini işleten kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
​Öte yandan A.B.'nin dev salıncaktan düşmesi anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

​FOTOĞRAFLI

Dev salıncaktan düşen Cezayirli kadın öldüDev salıncaktan düşen Cezayirli kadın öldüDev salıncaktan düşen Cezayirli kadın öldü

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