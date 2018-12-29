HABER

Dev sondaj platformu Tekirdağ'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 13:50 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı dev sondaj platformu Tekirdağ'a ulaştı.

Dev sondaj platformu Tekirdağ'da

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- İSTANBUL Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı dev sondaj platformu Tekirdağ'a ulaştı. Boğaz trafiği durdurularak İstanbul'dan geçmesi sağlanan platform, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılmak üzere Tekirdağ'da demirledi.
5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğundaki GSP Saturn isimli dev sondaj platformu dün Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 adet römorkör ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botların eşliğinde İstanbul Boğaz'ından geçti. Marmara Denizi'ne geçen dev sondaj platformu bugün Tekirdağ açıklarında görüldü. Bir süre Tekirdağ açıklarında bekletilen platform, römorkörler eşliğinde Tekirdağ Denizcilik İşletmesi'ne ait limana yanaştırıldı.
Sondaj platformunun Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nin yapımında kullanılacağı öğrenildi. Sondaj Platformunun Kuzey Marmara 1 Kuyusunu kazacağı ve gaz depolama kuyusu projesi için Tekirdağ'da olduğu öğrenildi. BOTAŞ Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tesisi Projesi, Türkiye'nin ilk yeraltı doğalgaz depolama tesisi olma özelliğini taşıyor. Şu anda 2.84 milyar metreküp kapasiteye sahip tesis, proje tamamlandığında 4.3 milyar metreküp kapasiteye ulaşacak. Böylece günlük enjeksiyon kapasitesi 3 milyon metreküp artarken, toplam enjeksiyon kapasitesinin ise günlük 46 milyon metreküpe ulaşacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Dev sondaj platformu Tekirdağ'daDev sondaj platformu Tekirdağ'daDev sondaj platformu Tekirdağ'daDev sondaj platformu Tekirdağ'da

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Milletvekili Atay Uslu, 103 yaşındaki anneannesini kaybettiMilletvekili Atay Uslu, 103 yaşındaki anneannesini kaybetti
41 yıldır süren hindi ödüllü okey turnuvası41 yıldır süren hindi ödüllü okey turnuvası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi)

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.