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Dev tatbikatta bu kez balistik füze kullanıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

Rusya, Çin ve Hindistan gibi güçlü orduları olan ülkelerin ortaklaşa gerçekleştirdiği Merkez 2019 askeri tatbikatında İskender-M balistik füzesi kullanıldı.Orta Asya’nın güvenliği ve uluslararası terörle mücadele konulu Rusya’nın yanı sıra Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan ordularının aktif katılım sağladığı Merkez 2019 uluslararası askeri tatbikatı devam ediyor.

Dev tatbikatta bu kez balistik füze kullanıldı

Rusya, Çin ve Hindistan gibi güçlü orduları olan ülkelerin ortaklaşa gerçekleştirdiği Merkez 2019 askeri tatbikatında İskender-M balistik füzesi kullanıldı.
Orta Asya’nın güvenliği ve uluslararası terörle mücadele konulu Rusya’nın yanı sıra Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan ordularının aktif katılım sağladığı Merkez 2019 uluslararası askeri tatbikatı devam ediyor. Büyük kısmı Rusya’da gerçekleşen tatbikatta önceki gün S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta bu kez geçtiğimiz yıl testleri başarıyla sonuçlanan İskender-M balistik füzesi ateşlendi.
Büyük kısmı Rusya’da gerçekleşen tatbikatın balistik füze tatbikatı ise Kazakistan’da gerçekleştirildi. Kazakistan’daki balistik füze test alanının bulunduğu Sary Shagan bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatta ateşlenen füzeler önceden belirlenen hedefi başarıyla vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada balistik füzenin vurduğu hedefin ne kadar uzaklıkta olduğu konusunda net bilgi verilmezken ‘birkaç yüz kilometre mesafedeki hedefler vuruldu’ şeklinde basına servis edildi.
Yüksek hareket ve manevra kabiliyetine sahip İskender-M taktik füzeleri sadece 20 dakikada operasyonlara hazır hale gelebiliyor. 500 kilometrelik menzile sahip bu sistemler, Sovyetler Birliği ve ABD arasında 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Silah Anlaşması’nın ardından kullanımdan kaldırılan OTR-23 Oka sistemlerinin yerini almıştı.

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