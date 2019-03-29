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Dev tavşan ile küçük kızın dostluğu görenlerin yüzünü güldürüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2019 07:26 | Son Güncelleme

ABD’de bir anne kızına ikinci yaş günü hediyesi olarak Alman Devi olarak da bilinen Continental Devi cinsi bir tavşan aldı.

Küçük kızın dev tavşanı ile olan ilişkisi ise sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu.

ABD’de Lindsay Smith isimli iki çocuk annesi bir kadın Macy adlı kızına, 2017 yılında, ikinci yaş günü hediyesi olarak bir tavşan aldı.
Kakao Puff isimi verilen, Alman Devi olarak da bilinen Continental Devi cinsi tavşan ile Macy’nin dostluğu ise kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının kalbini kazandı.
Bunun üzerine aile kızı ve tavşan arasındaki ilişkiyi kayda almak için İnstagram’da hesap açtı.
Kısa süre içerisinde binlerce takipçiye ulaşan hesap Macy ve Puff’un videoları ile takipçilerinin yüzünü güldürüyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
ABD tavşan

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