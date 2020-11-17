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  4. Dev timsah kanalizasyonda bulundu! Ağırlığı bir tona yakın

Dev timsah kanalizasyonda bulundu! Ağırlığı bir tona yakın

17.11.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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Dev timsah kanalizasyonda bulundu! Ağırlığı bir tona yakın

Malezya'da neredeyse bir ton ağırlığındaki bir timsah, kanalizasyonda bulundu. Yetkililer tarafından kanalizasyondan çıkarılan dev timsahın beş metreden uzun olduğu bilgisi verildi.

Ağırlığı bir tona yakın, beş metreden uzun dev timsah Malezya Limbang'da bulunan halkı korkuttu.

Çevrede bulunan sakinler, yaşadıkları durumun korkutucu olduğunu dehşete kapıldıklarını ve onu vurmak zorunda olduklarını söylediler.

Malezyalı İtfaiye ve Kurtarma yetkilisi, olay yerine geldiğinde timsahın yaşadığını, halkın panikle onu vurduğunu söyledi. Yetkili, 'geldiğimizde o hala hayattaydı ve onu kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bin tona yakın ağırlığı vardı ve boyu 5 metreden uzundu. Kamyona yerleştirilmeden önce forklift kullanarak dışarı çektik' diye konuştu.

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80 YAŞINDAKİ TİMSAH ÖLDÜ

Timsah yaklaşık 80 yaşındaydı. Veterinerlerin acil tedavi uyguladığı Sarawak Orman Hizmetleri'ne götürüldü ancak ne yazık ki öldüğü açıklandı. Sarawak Ormancılık Hizmetleri Başkanı Zolkipli Mohamad, 'timsahın yerlilerden aldığı yaralar sonucu öldüğü tespit edildi. Timsahı kimin ve neden vurduğuna dair bir soruşturma yapılacak' dedi.

Dev timsahın, son fırtınalar ve şiddetli yağmurdan sonra yönünü kaybettiğine inanılıyor.

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