HABER

Dev timsahı eliyle besleyen adam

İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

Dev timsahı eliyle besleyen adamın görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

Devasa boyutlardaki timsahı eliyle hiç korkmadan besleyen adamın görüntüsü hayrete düşürdü. Sosyal medyada yayılan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

PARTNERKayalığa ev inşa etti! 40 yıldır doğayla iç içe yaşıyor!Kayalığa ev inşa etti! 40 yıldır doğayla iç içe yaşıyor!
'Sizce Ezan Türkçe okutulmalı mı?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu'Sizce Ezan Türkçe okutulmalı mı?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
Motosiklette şınav çeken maganda kameradaMotosiklette şınav çeken maganda kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
timsah Bakıcı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sizce Ezan Türkçe okutulmalı mı?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

'Sizce Ezan Türkçe okutulmalı mı?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Motosiklette şınav çeken maganda kamerada

Motosiklette şınav çeken maganda kamerada

Kemancıya eşlik eden köpek

Kemancıya eşlik eden köpek

Yarış sırasında korkutan an!

Yarış sırasında korkutan an!

Otoyola inen uçak şaşkına çevirdi

Otoyola inen uçak şaşkına çevirdi

Sirkte korkunç kaza! Yere çakıldı

Sirkte korkunç kaza! Yere çakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.