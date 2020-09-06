Dev Titicaca Gölü kurbağası: Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmaya çalışıyor

Dünyanın en büyük kurbağası olan Titicaca Gölü kurbağasını (Telmatobius culeus) kurtarmak için beş bilim enstitüsü güçlerini birleştirdi.

Kurbağanın boyu 14,5 cm'ye kadar çıkabiliyor. Fakat Fransız kaşif Jacques Cousteau, 1970'lerde 50 cm uzunlukta bir örneğini gördüğünü de söylemişti.

Aynı zamanda dünyanın en büyük suda yaşayan amfibik canlısı olma özelliğini elinde bulunduran bu hayvan, kirlilik ve aşırı avlanma nedeniyle yok olmak üzere.

Bolivya ve Peru sınırındaki Titicaca Gölü'nde yaşayan canlı, bölgedeki halklar tarafından geleneksel ilaçlar için kullanılıyor.

Kirliliğin nedeni ise bölgedeki madencilik faaliyetleri.

Bilim insanları bu projede hem kurbağanın göldeki yaşam alanını, hem de genetik yapısını inceleyecek.

Titicaca Gölü ve çevresindeki lagünlerde yaşayan kurbağaya, etrafında gevşek ve torba benzeri bir deri bulunması nedeniyle "testis kurbağası" da deniyordu.

Bilim insanları bu bol deri sayesinde, deniz seviyesinden 3 bin 800 metre yukarda yaşayan kurbağanın, sudan daha fazla oksijen alabildiği düşünülüyor.