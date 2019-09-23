Dev Tur Operatörü Thomas Cook İflas Etti

Dünyanın en eski turizm operatörü Thomas Cook iflasını açıkladı. Operasyon alanı en geniş turizm şirketlerinden olan Thomas Cook paket tatil seçenekleriyle öne çıkıyordu. Şirketin iflasını açıklamasıyla birçok tatilci gittikleri ülkelerde mahsur kaldı. Gelişme İngiltere başta olmak üzere tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

İflasın ardından şirketin 9 bini İngiltere’de olmak üzere 21 bin çalışanı işsiz kaldı.

İngiltere’de televizyon ve radyo istasyonları, iflas haberi yüzünden gittikleri ülkelerde mahsur kalan tatilcileri canlı yayınlarda konuk ederken, sosyal medyada da ne yapacağını bilemeyen tedirgin turistlerin videoları paylaşılıyor.

Sadece İngilizler’in ülkeye geri getirilmelerinin 600 milyon Sterlin’e mal olacağı belirtiliyor.

1841’de İngiltere içinde tren gezileri düzenleyerek işe başlayan şirket zamanla dünyanın en büyüğü oldu. 16 ülkede işlettiği otellerle ve sahip olduğu uçak filosuyla yılda 19 milyon kişi taşıdı. Şimdiyse 600 bin tatilci eve nasıl döneceklerinin endişesiyle gittikleri ülkelerde mahsur kalmış durumda.