Dev Tur Operatörü Thomas Cook İflas Etti

Dünyanın en eski turizm operatörü Thomas Cook iflasını açıkladı. Operasyon alanı en geniş turizm şirketlerinden olan Thomas Cook paket tatil seçenekleriyle öne çıkıyordu. Şirketin iflasını açıklamasıyla birçok tatilci gittikleri ülkelerde mahsur kaldı. Gelişme İngiltere başta olmak üzere tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
İflasın ardından şirketin 9 bini İngiltere’de olmak üzere 21 bin çalışanı işsiz kaldı.
İngiltere’de televizyon ve radyo istasyonları, iflas haberi yüzünden gittikleri ülkelerde mahsur kalan tatilcileri canlı yayınlarda konuk ederken, sosyal medyada da ne yapacağını bilemeyen tedirgin turistlerin videoları paylaşılıyor.
Sadece İngilizler’in ülkeye geri getirilmelerinin 600 milyon Sterlin’e mal olacağı belirtiliyor.
1841’de İngiltere içinde tren gezileri düzenleyerek işe başlayan şirket zamanla dünyanın en büyüğü oldu. 16 ülkede işlettiği otellerle ve sahip olduğu uçak filosuyla yılda 19 milyon kişi taşıdı. Şimdiyse 600 bin tatilci eve nasıl döneceklerinin endişesiyle gittikleri ülkelerde mahsur kalmış durumda.
Bu kişilerin 150 bini İngiliz vatandaşı. Başbakan Boris Johnson, şirketin 150 milyon Sterlinlik kurtarma paketi talebini “ahlaka uygun olmadığı” gerekçesiyle geri çevirmişti ancak vatandaşlarını mahsur kaldıkları ülkelerden getirmeye söz verdi.
Dünya devini bu duruma düşüren nedenin 2,1 milyar dolarlık borç batağı ve bu yüzden internetten tatil paketi pazarında kendine yer bulamaması olduğu belirtiliyor.
10 yıldır gelirlerinin çoğu faiz ödemelerine giden şirketin zor duruma düşmesine neden olan olaylardan biri de Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi olarak görülüyor. Şirketin çok kolay satış yapabildiği ucuz turizm duraklarından diğer ikisi olan Mısır ve Tunus da 2015’deki terör saldırıları yüzünden önemli ölçüde zorunlu tatil iptalleriyle şirketin gelir defterlerine kayıp olarak yansımıştı.
150 binden fazla İngiliz’in ülkeye geri taşınması, kısaca ATOL olarak bilinen Ticari Havacılık Organizasyonu’nun güvencesinde ancak 600 Milyon Sterlin, İngiliz vatandaşının vergilerinden karşılanacak.
Böylesi büyük hacimli bir şirkete yardım eli uzatmayı “ahlaki” bulmayan İngiliz hükümeti, Thomas Cook’a bel bağlayan şirketlere sonrasında görecekleri zarara ilişkin kredi sağlanacağını açıkladı.
Tatilden dönecekler, şirketin artık Sivil Havacılık Yönetimi’ne geçen web sitesine yönlendiriliyor ve oradaki açıklamalara göre hareket etmeleri isteniyor.
Gelişmeden Türkiye’nin payına düşen zarar, yılda 700 bin turist kaybı olarak tahmin ediliyor. Türkiye Otelciler Birliği’nin açıkladığı rakamlara göre, şu anda Türkiye’de Thomas Cook’un iflasından etkilenen turist sayısı 45 bin civarında.
Thomas Cook’a yüzde 6,71’le ortak olan Türk turizmci Neşet Koçkar’dan henüz bir açıklama gelmedi.
Anex adlı dünya çapında hizmet veren bir turizm şirketinin patron olan Koçkar, 1 Ağustos’ta Thomas Cook’un hisselerini aldığında şirketin hisse değeri yüzde 25 artışla 5,56 Sterline fırlamış ve medyada geniş yer bulmuştu.
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