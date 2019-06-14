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Dev uçak denizde batırılmaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

Dev uçak denizde batırılmaya başlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sunmak amacıyla yolcu uçağı batırılma projesi kapsamında Airbus A330 tipi yolcu uçağı kıyıdan 1 mil açıkta batırılmaya başlandı.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) desteğiyle, 1995 yılında ilk seferini yapan, geçen yıl da emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan Keşan'a getirilmişti.

Önceki gün gövde montajı tamamlanan uçak denizde hava yastıkları üzerinde, batırılacağı 1 mil açığa tekneyle çekildi.

Daha sonra üzerindeki hava yastıkları kontrollü olarak dalgıçlarla kesilerek uçak batırılmaya başlandı. Önce kanat kısmı suya girmeye başlayan uçağın yaklaşık 2 saat içerisinde planlandığı üzere 30 metre derine oturması bekleniyor.

Saros Körfezi'ne daha önce yapay resif projesi kapsamında çeşitli objeler ve Çanakkale Savaşları'nı temsil eden figürler bırakılmıştı.

Dev uçak denizde batırılmaya başlandı

Dev uçak denizde batırılmaya başlandı

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef

Turning an Airbus A330 into artificial reef
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Anahtar Kelimeler:
Edirne Saros uçak

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