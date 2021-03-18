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Dev uyuşturucu operasyonu sonrası adliye önünde pandemi ihlaline polis müdahalesi

18.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ’Mavi Bayrak’ uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 200 şüphelinin yakınları adliye önünde yoğunluk oluşturdu.

Antalya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ’Mavi Bayrak’ uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 200 şüphelinin yakınları adliye önünde yoğunluk oluşturdu. Pandemi kurallarını ihlal eden çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 200 kişilik grubu polis ekipleri uzaklaştırmak zorunda kaldı.
Dün sabaha karşı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere, Gebizli, Doğuyaka, Kepez ilçelerinde Baraj, Habipler, Aksu ilçesinde Atatürk ve Cihadiye mahallerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3-3.5 aylık süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik 318 ekip ve 2 bin 500 personelin katılımıyla çok sayıda adrese hava destekli ’Mavi Bayrak’ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda ilk aşamada 200 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde, 4 tabanca, 10 tüfek, 2 bıçak, 186 adet fişek ele geçirilmişti.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmeye başlandı. Şüphelilerin yakınları ise bu haberle birlikte sabahın erken saatleriyle adliye yerleşkesi dışında beklemeye başladı. Her geçen dakika sayıları artan grup, kaldırımda, bariyerler üzerinde bekleyişlerini sürdürdü. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 200 kişilik gruptakilerin çoğu korona virüs tedbirleri kapsamındaki maske, mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü. Adliye yerleşkesinden yapılan uyarıların fayda sağlamaması üzerinde devreye polis ekipleri girdi. Bölgeye gelen polis, kalabalığı adliye önünden ayrılması noktasında uyardı.
Ekip aracından ise "Adliye önünde kimse kalmasın, adliye önünde oturanlar boşaltıyoruz. Sosyal mesafe, maske kurallarına dikkat edelim” anonsu yapıldı. Ekipler kaldırımda önüne aldıkları şahısları bölgeden uzaklaştırdı. Kalabalık bu kez Bölge Adliye Mahkemesi önünde beklemelerine devam ettikleri görüldü.

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