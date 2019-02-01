Dev vatozu gören çocukların şaşkınlığı

Beylikdüzü’nde mumyalanarak sergilenen aralarında dev vatozun da olduğu balıkları görmek için Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne gelen yarıyıl tatilindeki çocuklar, balıkların büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çocuklar, müze gezisinden sonra Balıkçı Kenan Balcı tarafından kendilerine ikram edilen balıkları da afiyetle yedi.

Yarıyıl tatilini Kur’an-ı Kerim kursuna giderek değerlendiren çocuklar, Balıkçı Kenan Balcı tarafından kurulan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezdi. Yaşları 7 ile 14 yaş arasında değişen çocuklar, binden fazla mumyalanmış balık türünü yakından tanıma imkanı buldu. Çocuklar 2,5 metre boyundaki dev vatozu da yakından görüp dokundu. Balıkçı Kenan Balcı’dan balıklar hakkında bilgiler öğrenen öğrenciler, devasa balıkları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Müzeyi gezen Kur’an kursu öğrencilerinden Eyüp Yaşar, büyük balıkları görünce şaşırdığını ifade ederek, “Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Balıklar çok büyük ve çok güzeller. Şaşırdım” dedi.

Öğrencilerden İbrahim Kaya ise Balcı’ya kendilerini ağırladığı için teşekkür ederek, “Derslerimize de yardımcı olacak burayı gezmemiz. Özellikle fen bilimleri derslerimizde. Diğer arkadaşlarıma da buraya gelmeleri konusunda tavsiyede bulunurum. Buraya gelip bir şeyler öğrensinler” diye konuştu.

Balıkçı Kenan Balcı ise çocukların ücretsiz olarak hizmet veren müzeyi görmeye gelmelerinden dolayı mutlu olduğunu kaydederek, “Çocukları görünce çok neşeleniyor ve heyecanlanıyorum. Çok gurur duyuyorum. Çocuklar, denizlerimizde neler var onu inceliyor ve görüyorlar. Bu durum da beni çok mutlu ediyor. Tatil dolayısı ile çocuklar akın akın müzeye geliyorlar. Ücretsiz balık ekmek ikramımız da oluyor çocuklara. Çok mutluyuz. Herkesi bu müzeye gelip görmeye davet ediyoruz. Çünkü hem ilginç hem insanlara heyecan veriyor burası. En önemlisi denizlerimizde hangi ürünler var, onları görüp dokunabiliyorlar. Denizler, balıklar geleceğimiz. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız olduğu için denizlerimize önem göstermeleri için çocuklarımıza sevgi ile yaklaşıyoruz. Çocuklarımıza denizi daha çok sevdirmeye gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Gürpınar Merkez Camii müezzini Ahmet Süleymanoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği ‘Haydi Çocuklar Camiye’ kampanyası kapsamında çocukların camide eğitim gördüğünü söyleyerek, “Sağolsun Kenan Bey bize bir ikramda bulunmak istedi. Bu bahane ile de müzeyi çocuklara gezdirmek istedik. Balıkları, denizi anlattı çocuklara. Hem de çocuklara bir ikramda bulundu” dedi.

Etkinlik bitiminde çocuklar Balıkçı Kenan Balcı tarafından ikram edilen ekmek arası balıkları yiyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

