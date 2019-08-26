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Dev vinç, Akkuyu NGS sahasına kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:40 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) tarafından inşası sürdürülen Akkuyu NGS inşaat sahasında, Liebherr LR13000 paletli mobil vincin montajı tamamlandı.

Dev vinç, Akkuyu NGS sahasına kuruldu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) tarafından inşası sürdürülen Akkuyu NGS inşaat sahasında, Liebherr LR13000 paletli mobil vincin montajı tamamlandı.
İnşaat sahasına deniz yolu ile getirilen vinç, uzman personeller tarafından kuruldu ve testlerin ardından hizmete alındı. Yük kaldırma mekanizmasının ağırlığı 3,5 bin ton olan vincin maksimum kaldırma yüksekliği 149 metreyi, maksimum kaldırma mesafesi ise 129 metreyi bulacak. İlave ekipman da dahil olmak üzere gemi ile taşınan yükün toplam ağırlığı, yaklaşık 4 bin tona ulaştı.
LR13000 vinci ile ilk olarak 1 nolu güç ünitesinde kor tutucu ekipmanının kurulumu yapılacak. İlerleyen süreçte de nükleer ada içerisindeki reaktör kabı, buhar jeneratörleri ve basınç kompansatörü gibi büyük boyutlu ekipmanlar ile reaktör binasının kubbesi Liebherr LR13000 kullanılarak monte edilecek.
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Dev vinç, Akkuyu NGS sahasına kurulduDev vinç, Akkuyu NGS sahasına kuruldu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu makine 1300 ton kaldırma kapasiteli, paletli, kafes bomlu bir makine, mobil vinç değil!
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